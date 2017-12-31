أبرز رياضي عربي للعام 2017 وفقا لآراء قراء RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jozq
نال الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أغلبية أصوات قراء ومتابعي قناة RT، في استطلاع للرأي حول أبرز شخصية رياضية في الوطن العربي للعام 2017.
وحصل الفرعون محمد صلاح على نسبة أصوات تفوق 54%، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، متفوقا بفارق كبير على أفضل لاعب في آسيا 2017، السوري الدولي عمر خريبين، مهاجم الهلال السعودي، الذي حصل على نحو 20 %، من نسبة الأصوات، وتلاهما الدولي المغربي خالد بو طيب، لاعب فريق مالاتايا سبورت التركي، الذي حصل على نسبة 6.9% من الأصوات.
وحصل محمد صلاح للعام الثاني على التوالي على أغلبية أصوات قراء RT.
للتعرف على نتيجة التصويت كاملة عبر الرابع التالي: أبرز شخصية رياضية عربية للعام 2016
المصدر: RT
نايف الكوردي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)