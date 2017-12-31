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غارسيا تنسحب من دورة برزبين للتنس وتذرف الدموع .. فيديو

الرياضة

غارسيا تنسحب من دورة برزبين للتنس وتذرف الدموع .. فيديو
AFP Thomas SAMSON
كارولين غارسيا - صورة من الأرشيف
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اضطرت الفرنسية كارولين غارسيا للانسحاب، بسبب إصابة في الظهر، من "الديربي الفرنسي" أمام مواطنتها أليز كورنيه، اليوم الأحد، وذلك في الدور الأول لدورة برزبين الأسترالية الدولية.

وحسمت كارولين غارسيا نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل ثلاثة، وردت عليها أليز كورنيه بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثانية.

وأخذت كارولين غارسيا (24 عاما)، التي تعاني من إصابة في الظهر منذ الموسم الماضي، وقتا مستقطعا للعلاج الطبي، قبل المجموعة الثالثة الفاصلة، لكنها قررت الانسحاب من المباراة بعد فشلها في تنفيذ ضربتي إرسال.

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي

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