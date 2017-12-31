غارسيا تنسحب من دورة برزبين للتنس وتذرف الدموع .. فيديو

اضطرت الفرنسية كارولين غارسيا للانسحاب، بسبب إصابة في الظهر، من "الديربي الفرنسي" أمام مواطنتها أليز كورنيه، اليوم الأحد، وذلك في الدور الأول لدورة برزبين الأسترالية الدولية.

وحسمت كارولين غارسيا نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل ثلاثة، وردت عليها أليز كورنيه بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثانية.

.@alizecornet breaks Garcia!



Will serve to take the match to a final set! #BrisbaneTennispic.twitter.com/MCk3yZMglz — WTA (@WTA) December 31, 2017

وأخذت كارولين غارسيا (24 عاما)، التي تعاني من إصابة في الظهر منذ الموسم الماضي، وقتا مستقطعا للعلاج الطبي، قبل المجموعة الثالثة الفاصلة، لكنها قررت الانسحاب من المباراة بعد فشلها في تنفيذ ضربتي إرسال.

Due to injury, Garcia retires at the start of the third set.@alizecornet is through to the second round at @BrisbaneTennispic.twitter.com/FrsFW3fM0K — WTA (@WTA) December 31, 2017

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي