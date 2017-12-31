المقاتل الروسي نورماغوميدوف يفوز على البرازيلي باربوسا

تغلب البطل الروسي حبيب نورماغوميدوف على منافسه البرازيلي إدسون باربوسا بالنقاط، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم، ضمن دورة "UFC 219" للفنون القتالية المختلطة.

وفرض نورماغوميدوف سيطرته في الجولات الثلاث للنزال، الذي أقيم في لاس فيغاس الأمريكية، إذ وجه مجموعة من اللكمات والضربات القوية لمنافسه البرازيلي، ليفوز البطل الروسي بالمواجهة بإجماع الحكام.

"If UFC gives me one hour rest, I can fight one more time with Conor or Tony. No problem." @TeamKhabib wants to fight for the belt in one hour. WUT. #UFC219pic.twitter.com/rZU4FfWzgq — UFC (@ufc) December 31, 2017

وهذا هو الفوز الـ25 لنورماغوميدوف (29 عاما)، في 25 نزالا، بينما مني باربوسا (32 عاما) بالخسارة الخامسة في مسيرته، مقابل 19 انتصارا.

Barboza lands a spinning heel kick, but @TeamKhabib walks through it.



Barboza throws it again, and Khabib ducks under. 😳 #UFC219pic.twitter.com/X93wI9235q — UFC (@ufc) December 31, 2017

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض