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المقاتل الروسي نورماغوميدوف يفوز على البرازيلي باربوسا

الرياضة

المقاتل الروسي نورماغوميدوف يفوز على البرازيلي باربوسا
@ufc/Twitter.com
المقاتل الروسي نورماغوميدوف يفوز على البرازيلي باربوسا
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تغلب البطل الروسي حبيب نورماغوميدوف على منافسه البرازيلي إدسون باربوسا بالنقاط، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم، ضمن دورة "UFC 219" للفنون القتالية المختلطة.

وفرض نورماغوميدوف سيطرته في الجولات الثلاث للنزال، الذي أقيم في لاس فيغاس الأمريكية، إذ وجه مجموعة من اللكمات والضربات القوية لمنافسه البرازيلي، ليفوز البطل الروسي بالمواجهة بإجماع الحكام.

وهذا هو الفوز الـ25 لنورماغوميدوف (29 عاما)، في 25 نزالا، بينما مني باربوسا (32 عاما) بالخسارة الخامسة في مسيرته، مقابل 19 انتصارا.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض

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