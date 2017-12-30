فيديو.. العالم يهنئ صاحب التصدي "الخرافي" لتسديدة بيليه

يصادف اليوم السبت، الذكرى الثمانين لعيد ميلاد الحارس الإنجليزي الكبير غوردون بانكس، بطل مونديال 1966، الذي يعتبره الكثيرون صاحب التصدي الأروع في تاريخ كرة القدم.

واشتهر غوردون بانكس، إضافة إلى تتويجه بلقب بطل مونديال 1966 مع منتخب الأسود الثلاثة، بتصديه "الخرافي" لكرة النجم العالمي بيليه في بطولة كأس العالم 1970، واختاره بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعبا حيا في مارس/آذار 2004.

ودافع غوردون بانكس، من مواليد 30 ديسمبر/كانون الأول 1937، في مدينة شيفيلد الإنجليزية، عن ألوان منتخب بلاده، في 73 مباراة دولية، في الفترة من 1963 وحتى عام 1972، اعتزل مجبرا بعد فقدانه إحدى عينيه في حادث سيارة.

المصدر: "vk.com/championsscup"

نايف الكوردي