شاهد .. حسناء بولندية من أجمل سيدات التحكيم في عالم كرة القدم

تخطف البولندية كارولين بويار، الأضواء عند ظهورها في ملاعب كرة القدم، ليس فقط لكونها سيدة تقوم بإدارة مباريات الدوري البولندي للرجال، بل لجمالها ورشاقتها أيضا.

وكارولين بويار، البالغة من العمر 20 عاما، تعتبر واحدة من أجمل السيدات في عالم التحكيم، وتدرس القانون في الجامعة وتستعد لأن تصبح محاميا أو قاضية، لكنها الآن، تقوم بتطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم.

وتسير الحسناء البولندية على خطى جدها كارول بويار، الذي يملك أيضا ترخيصا لإدارة مباريات كرة القدم.

ويتابع الحسناء كارولين بويار أكثر من 11 ألف شخص على صفحتها "إنستغرام - instagram"، للتواصل الاجتماعي.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي