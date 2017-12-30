بالفيديو.. أفضل 30 هدفا لريال مدريد في 2017

نشر موقع "Champions Cup | ФУТБОЛ" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأجمل 30 هدفا سجلها نجوم فريق ريال مدريد، خلال العام 2017.

ويبدأ الفيديو بالهدف الرائع، الذي أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للفريق الملكي، في شباك إشبيلية، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر، في المباراة التي جمعتهما، 14 مايو/أيار الماضي.

ويختتم نجم ريال مدريد الصاعد، ماركو أسينسيو، باقة الأهداف الجميلة، بهدف في شباك فريق لاس بالماس، بتسديدة جميلة من مسافة بعيدة، يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

يذكر أن فريق ريال مدريد، تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وبفضل نجومه وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو (الفائز بجائزة الكرة الذهبية)، حقق العديد من الأرقام القياسية أهمها فوزه بـ 5 ألقاب في موسم واحد، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، إضافة إلى كأس العالم للأندية 2017.

المصدر: "vk.com/championsscup"

نايف الكوردي