كوتينيو يضع قدمه اليمنى في برشلونة

يبدو أن البرازيلي فيليب كوتينيو قد اقترب من الانضمام إلى برشلونة أكثر من أي وقت مضى، بعدما أشارت تقارير إعلامية إلى أن نجم ليفربول بدأ بالفعل البحث عن منزل في المدينة الكتالونية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن النجم البرازيلي، واثق من أن إدارة ليفربول ستفي بوعدها وستقبل طلبه بالرحيل إلى نادي برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما كانت قد رفضت فكرة رحيله الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو يبحث عن منزل في برشلونة كي يقيم فيه مع عائلته، وأنه يفاضل بين السكن بالقرب من الأوروغوياني لويس سواريز زميله السابق في ليفربول، أو مواطنه باولينيو.

وتأتي هذه التقارير بعدما حدد نادي برشلونة، الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، موعدا لعقد جلسة حاسمة مع مسؤولي ليفربول لإنهاء صفقة التعاقد مع البرازيلي كوتينيو.

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ويتوقع أن يعرض برشلونة أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد مع كوتينيو، وهو المبلغ الذي قد تقبله إدارة ليفربول، لتعويض الأموال المدفوعة في صفقة التوقيع مع المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك (75 مليون جنيه إسترليني).

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض