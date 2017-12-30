صورة معبرة تلخص الصراع بين صلاح وكين في "البريمير ليغ"

نشر موقع "GOAL24" صورة كاريكاتورية تلخص الصراع على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ)، بين المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وهاري كين مهاجم نادي توتنهام.

ويظهر صلاح في الصورة وهو يحاول اللحاق بكين، الذي يحمل في يده الجائزة التي تمنح لمتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو النجم المصري وكأنه يعاني في مجاراة إيقاع المهاجم الإنجليزي الواثق من نفسه.

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وتصدر صلاح، الذي انضم إلى ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قائمة هدافي البريمير ليغ لعدة جولات، قبل أن ينقض كين على صدارة القائمة، ويوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى ثلاث أهداف في وقت وجيز.

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وبعد انقضاء 20 مرحلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر كين قائمة هدافي البريمير ليغ برصيد 18، بينما يحتل صلاح، المركز الثاني بـ15 هدفا.

المصدر: "GOAL24"

عمر بيكضاض