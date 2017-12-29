بالفيديو.. الأهلي يعمق جراح بتروجيت

استعاد الأهلي توازنه، بعد تعثره أمام وادي دجلة، بفوزه على ضيفه بتروجيت، اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الأهلاوي وليد سليمان التسجيل للمارد الأحمر، عند الدقيقة 61، ومن ثم أحرز زميله عبد الله السعيد هدفين متتاليين، في الدقيقتين (77، 81 من ضربة جزاء)، من عمر المباراة.

وصالح الأهلي جماهيره، بعد تعادله في الجولة الماضي مع مضيفه وادي دجلة (1-1)، ورفع بها رصيده إلى 33 نقطة (14 مباراة)، ويحتل مركز الوصافة بفارق أربع نقاط، عن المتصدر الإسماعيلي، الذي اكتسح الرجاء بخماسية نظيفة، يوم الأربعاء الماضي.

في المقابل، مني بتروجيت بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتراجع إلى المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة.

المصدر: "twitter.com/alahly"

نايف الكوردي