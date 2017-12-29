بوتين يوقع قانونا لإنشاء مختبر وطني لمكافحة المنشطات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون بشأن إنشاء مختبر وطني لمكافحة فعالة للمنشطات في مجال الرياضة.

وجاء في الوثيقة، التي نشرت على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية: "بغية تحسين نظام الوقاية من المنشطات في مجال الرياضة، تم إنشاء مختبر وطني لمكافحة المنشطات، ضمن المجمع العلمي لجامعة موسكو الحكومية".

ويوضح في الوثيقة بأن "إقرار هذا القانون سيسمح للمختبر الوطني لمكافحة المنشطات بتنفيذ الأنشطة القانونية، التي تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، والمواد المثيرة للهلوسة، (حيازة واستخدام ومعالجة وتخزين والاستيراد عبر المنطقة الجمركية)، والتي تهدف إلى مكافحة المنشطات بشكل فعال في مجال الرياضة".

والهدف من هذا القانون هو الحفاظ على صحة الرياضيين، وتنص الوثيقة على إمكانية فرض قيود على نشاط العمل في مجال التربية البدنية، بالنسبة للمدربين، المخالفين بقرار من منظمة مكافحة المنشطات ذات الصلة، لقواعد مكافحة المنشطات الروسية و (أو) قواعد مكافحة المنشطات المعتمدة من قبل المنظمات الدولية.

المصدر: "ريا"

نايف الكوردي