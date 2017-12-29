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بالفيديو.. "السفاح" يفاجئ مشجعا عراقيا بخبر سار!

الرياضة

بالفيديو..
twitter/alkasschannel
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زف مهاجم المنتخب العراقي السابق، يونس محمود، بشرى سارة لأحد مشجعي بلاده، وهي حصوله على فرصة السفر إلى الكويت، لمؤازرة منتخب أسود الرافدين، في بطولة "خليجي 23".

وفاجأ يونس محمود، الملقب بـ "السفاح"، مواطنه أحمد كنكن بحصوله على تأشيرة سفر إلى الكويت لتشجيع منتخب بلاده، الأمر الذي وهو ما أدخل السرور والبهجة على المشجع.

كما تكفل يونس محمود بدفع قيمة تذكرة الطائرة لمواطنه.

واحتل العراق صدارة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، عقب فوزه على نظيره اليمني (3-0)، صاحب المركز الأخير من دون رصيد، وضرب موعدا، في المربع الذهبي، مع نظيره الإماراتي، وصيف بطل المجموعة الأولى.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي

 

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