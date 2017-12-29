هازارد يرفض تجديد عقده من أجل ريال مدريد

أعلن البلجيكي تيري هازارد، والد نجم فريق تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، بأن نجله إدين يؤجل تجديد عقده مع الفريق اللندني لفسح المجال أمام ريال مدريد لضمه.

ونقل موقع "lesoir.be" عن تيري هازارد قوله: "إدين لم يمدد عقده بعد مع تشيلسي، رغبة منه في أن يفسح المجال للانتقال، إذا كان ريال مدريد يريد الاستعانة بخدماته. ابني يرى نفسه لاعبا في نادي مدريد، ولكن في الوقت الراهن لا توجد أي اتصالات على الإطلاق مع الميرينجي".

وانتقل إدين هازارد (26 عاما)، إلى صفوف تشيلسي في العام 2012، وسجل للفريق 80 هدفا وصنع 70 خلال 274 مباراة، في مختلف البطولات، وتوّج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين (2015 و2017).

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي