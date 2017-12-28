بالفيديو .. سقوط مدو للمنتخب السعودي في "خليجي 23"
أطاح المنتخب العماني بنظيره السعودي، من كأس الخليج لكرة القدم، إثر فوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
افتتح الأحمر العماني التسجيل بـ "نيران صديقة"، بهدف سجله سلطان الغنام، بحلول الدقيقة 58، خطأ في مرماه.
منتخب عمان يتقدم بالهدف الأول في مرمى السعودية— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2017
#خليجي_23#أبوظبي_الرياضية 1#الكويت_الإمارات#السعودية_عمانpic.twitter.com/FAlbb3Dzt0
ومن ثم أحرز المهاجم العماني سعيد سالم الرزيقي "الشلهوب" هدف الأمان الثاني لبلاده، عند الدقيقة 77، من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد الكويت.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 28, 2017
هدف المنتخب العُماني الثاني على المنتخب السعودي عن طريق "سعيد الرزيقي"#السعودية_عمان#برو_سبورتpic.twitter.com/SgxpTHZH1K
وتصدر المنتخب العماني قائمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، وبلغ الدور قبل النهائي، برفقة وصيفه، منتخب الإمارات، الذي تعادل مع الكويت من دون أهداف، واحتل المركز الثاني في المجموعة، برصيد 5 نقاط.
بينما اكتفى منتخب السعودية بالمركز الثالث، برصيد 4 نقاط، وودع البطولة، برفقة نظيره الكويتي، مستضيف البطولة، الذي تذيل قائمة المجموعة، برصيد نقطة يتيمة.
المصدر: "twitter.com/adsportstv"
نايف الكوردي