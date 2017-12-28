بالفيديو .. سقوط مدو للمنتخب السعودي في "خليجي 23"

أطاح المنتخب العماني بنظيره السعودي، من كأس الخليج لكرة القدم، إثر فوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

افتتح الأحمر العماني التسجيل بـ "نيران صديقة"، بهدف سجله سلطان الغنام، بحلول الدقيقة 58، خطأ في مرماه.

ومن ثم أحرز المهاجم العماني سعيد سالم الرزيقي "الشلهوب" هدف الأمان الثاني لبلاده، عند الدقيقة 77، من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد الكويت.

فيديو..

هدف المنتخب العُماني الثاني على المنتخب السعودي عن طريق "سعيد الرزيقي"#السعودية_عمان#برو_سبورتpic.twitter.com/SgxpTHZH1K — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 28, 2017

وتصدر المنتخب العماني قائمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، وبلغ الدور قبل النهائي، برفقة وصيفه، منتخب الإمارات، الذي تعادل مع الكويت من دون أهداف، واحتل المركز الثاني في المجموعة، برصيد 5 نقاط.

بينما اكتفى منتخب السعودية بالمركز الثالث، برصيد 4 نقاط، وودع البطولة، برفقة نظيره الكويتي، مستضيف البطولة، الذي تذيل قائمة المجموعة، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: "twitter.com/adsportstv"

نايف الكوردي