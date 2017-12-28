بالفيديو.. السوري خريبين يساهم في فوز الهلال على أحد

صالح فريق الهلال جماهيره، بعد كبوة الفيحاء، بفوزه الساحق على مضيفه أحد (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وافتتح عمر خربين التسجيل مبكرا للزعيم، في الدقيقة الـ 11، من ضربة جزاء. وضاعف زميله سالم الدوسري النتيجة للزعيم، بحلول الدقيقة 51.

فيديو..

هدف الهلال الأول في مرمى فريق احد عن طريق اللاعب عمر خربين في الدقيقة 11#احد_الهلال

برو_سبورت pic.twitter.com/ceU7CNTF2y — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 28, 2017

وجاء المهاجم الكولومبي، جيلمين ريفاس، وضاعف النتيجة بدوره، بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (85، 87).

فيديو..

هدف الهلال الثالث عن طريق اللاعب ريفاس بصناعة جميلة من عمر خربين في الدقيقة 86#احد_الهلال#برو_سبورتpic.twitter.com/NhsI7PcQD5 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 28, 2017

فيديو..

هدف الهلال الرابع في مرمى احد عن طريق اللاعب ريفاس في الدقيقة 88#احد_الهلال#برو_سبورتpic.twitter.com/ugZNKiKRea — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 28, 2017

ومن ثم سجل المهاجم محمد محسن حرزان هدف الشرف لأحد، قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة.

واستعاد الهلال، بذلك توازنه، بعد هزيمته أمام الفيحاء، في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، في مركز الوصافة مقلصا الفارق بينه وبين المتصدر، الأهلي، الذي يحل ضيفا على النصر، غدا الجمعة.

القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في مباراته مع نظيره “أحد”، ضمن الجولة الـ١٦ من الدوري السعودي للمحترفين. pic.twitter.com/fSR1XVNp2N — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) 28 декабря 2017 г.

بينما توقف رصيد أحد، عند 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook.com/ALHILAL.Saudi.FC"

نايف الكوردي