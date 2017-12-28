بالفيديو.. السوري خريبين يساهم في فوز الهلال على أحد
صالح فريق الهلال جماهيره، بعد كبوة الفيحاء، بفوزه الساحق على مضيفه أحد (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وافتتح عمر خربين التسجيل مبكرا للزعيم، في الدقيقة الـ 11، من ضربة جزاء. وضاعف زميله سالم الدوسري النتيجة للزعيم، بحلول الدقيقة 51.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 28, 2017
هدف الهلال الأول في مرمى فريق احد عن طريق اللاعب عمر خربين في الدقيقة 11#احد_الهلال
برو_سبورت pic.twitter.com/ceU7CNTF2y
وجاء المهاجم الكولومبي، جيلمين ريفاس، وضاعف النتيجة بدوره، بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (85، 87).
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 28, 2017
هدف الهلال الثالث عن طريق اللاعب ريفاس بصناعة جميلة من عمر خربين في الدقيقة 86#احد_الهلال#برو_سبورتpic.twitter.com/NhsI7PcQD5
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 28, 2017
هدف الهلال الرابع في مرمى احد عن طريق اللاعب ريفاس في الدقيقة 88#احد_الهلال#برو_سبورتpic.twitter.com/ugZNKiKRea
ومن ثم سجل المهاجم محمد محسن حرزان هدف الشرف لأحد، قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة.
واستعاد الهلال، بذلك توازنه، بعد هزيمته أمام الفيحاء، في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، في مركز الوصافة مقلصا الفارق بينه وبين المتصدر، الأهلي، الذي يحل ضيفا على النصر، غدا الجمعة.
القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في مباراته مع نظيره “أحد”، ضمن الجولة الـ١٦ من الدوري السعودي للمحترفين. pic.twitter.com/fSR1XVNp2N— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) 28 декабря 2017 г.
بينما توقف رصيد أحد، عند 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: "facebook.com/ALHILAL.Saudi.FC"
نايف الكوردي