 
مباشر

بالفيديو.. السوري خريبين يساهم في فوز الهلال على أحد

الرياضة

بالفيديو.. السوري خريبين يساهم في فوز الهلال على أحد
AFP Fayez Nureldine
عمر خريبين - صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jond

صالح فريق الهلال جماهيره، بعد كبوة الفيحاء، بفوزه الساحق على مضيفه أحد (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وافتتح عمر خربين التسجيل مبكرا للزعيم، في الدقيقة الـ 11، من ضربة جزاء. وضاعف زميله سالم الدوسري النتيجة للزعيم، بحلول الدقيقة 51.

وجاء المهاجم الكولومبي، جيلمين ريفاس، وضاعف النتيجة بدوره، بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (85، 87).

ومن ثم سجل المهاجم محمد محسن حرزان هدف الشرف لأحد، قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة.

واستعاد الهلال، بذلك توازنه، بعد هزيمته أمام الفيحاء، في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، في مركز الوصافة مقلصا الفارق بينه وبين المتصدر، الأهلي، الذي يحل ضيفا على النصر، غدا الجمعة.

بينما توقف رصيد أحد، عند 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook.com/ALHILAL.Saudi.FC"

نايف الكوردي

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة