بيكيه يظهر في ملعب لهوكي الجليد بأمريكا.. (صور)

حضر الإسباني جيرارد بيكه، مدافع فريق برشلونة، مباراة فريق نيويورك رينجرز وضيفه واشنطن كابيتالز (1-0)، وذلك ضمن منافسات الدوري الأمريكي للهوكي على الجليد.

ونشر جيرارد بيكه عبر صفحته الرسمية "إنستغرام" صورة من المباراة.

بينما نشر اللاعب الروسي ألكسندر أوفيتشكين، نجم فريق واشنطن، صورة مع قلب دفاع برشلونة، عبر صفحته الرسمية "إنستغرام" أيضا.

وقاد المهاجم النرويجي ماتس تسوكاريللو (30 عاما)، فريق نيويورك رينجرز إلى الفوز على ضيفه واشنطن، بإحرازه هدف الفوز الوحيد له، من ركلة جزاء ترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، بينما أخفق ألكسندر أوفيتشكين في ترجمة ركلته إلى هدف.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي