ستوريدج يتعرض لإصابة جديدة

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن المهاجم دانييل ستوريدج تعرض لإصابة جديدة، قد تبعده عن مواجهة ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت "دانييل ستوريدج كان مريضا والآن تعرض لإصابة عضلية بسيطة. ليست إصابة خطيرة لكن في هذه الفترة كل هذه الأشياء تبعدك عن المباريات".

وابتلي المهاجم الدولي الإنجليزي، بالإصابات في مسيرته، وغاب عن آخر ست مباريات في الدوري بسبب المرض والإصابة.

وسحق ليفربول صاحب المركز الرابع في البريمير ليغ، ضيفه سوانزي بخماسية نظيفة الثلاثاء الماضي، ويستضيف ليستر سيتي بعد غد السبت، في إطار منافسات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تجدر الإشارة إلى أن نادي ليفربول، أعلن أمس، توصله إلى اتفاق مع فريق ساوثهامبتون، بشأن انتقال مدافعه الهولندي، فيرجل فان ديك، لصفوف "الريدز"، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مقابل 80 مليون يورو تقريبا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض