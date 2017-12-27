رسميا.. ليفربول يبرم صفقة ضخمة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، توصله إلى اتفاق مع فريق ساوثهامبتون، بشأن انتقال لاعبه الهولندي، فيرجل فان ديك، لصفوف الريدز، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ليفربول في بيان له عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يؤكد نادي ليفربول أنه توصل إلى اتفاق مع ساوثهامبتون واللاعب فيرجل فان ديك، لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، عند فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير/كانون الثاني 2018، وسوف يرتدي القميص رقم 4 مع الفريق".

وأكد فريق ساوثامبتون، بدوره: "توصله لصفقة قياسية عالمية"، للاستغناء عن خدمات فان ديك.

ولم يكشف ليفربول عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أكدت بأنه دفع مبلغا ضخما بلغ 75 مليون جينيه إسترليني، مقابل ضم المدافع الهولندي.

وسعى ليفربول للتعاقد مع فيرجل فان ديك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة فشلت حينها، بسبب التواصل مع اللاعب.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي