لاعب يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بانتقالاته

دخل الأوروغوياني سيباستيان أبريو، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد انضمامه إلى صفوف نادي أوداكس إيتاليانو، فريق دوري الدرجة الأولى التشيلي لكرة القدم.

وأصبح أوداكس إيتاليانو الفريق الـ 26، الذي سيرتدي سيباستيان أبريو قميصه، خلال مسيرته الاحترافية، ليكسر بذلك الرقم القياسي المسجل باسم حارس المرمى الألماني لوتس بفانستيل، الذي لعب بقميص 25 ناديا.

واشتهر سيباستيان أبريو الملقب بـ "المجنون"، بركلة جزاء ترجيحية نفذها على طريقة "باننيكا"، قاد بها منتخب الأوروغواي إلى المربع الذهبي لمونديال جنوب إفريقيا عام 2010، على حساب نظيره الغاني، إثر تغلبه عليه (4-2 بركلات الترجيح.

ودافع سيباستيان أبريو (41 عاما)، خلال مسيرته الاحترافية، التي بدأن منذ عام 1996، عن ألوان أندية من دول مختلفة، من الأوروغواي، المكسيك، سيلفادور، إسبانيا، البرازيل، الإكوادور، اليونان، إسرائيل، الباراغواي، الأرجنتين، حتى وصل إلى تشيلي.

Les informo que @audaxitaliano será mi próximo club para la temporada 2018 que tendremos por delante Liga,Copa Chile y Sudamericana siendo mi décima séptima participación con equipos a nivel @CONMEBOL,el 9 de enero comenzara la pretemporada,con mucha ilusión y sueños #forzaaudaxpic.twitter.com/h1MbdJaftY — Loco13Abreu #52.601 (@loco13com) 26 декабря 2017 г.

ولعب سيباستيان أبريو 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز خلالها 26 هدفا، وتوج مع "لا سيليستي" بلقب كوبا أمريكا في العام 2011.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي