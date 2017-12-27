بالفيديو.. كتيبة الدراويش تقسو على الرجاء

أمطر فريق الإسماعيلي شباك ضيفه الرجاء بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

افتتح المهاجم محمد صادق التسجيل للدراويش، متأخرا، بحلول الدقيقة 49، وعزز زميله إبراهيم حسن تقدم أصحاب الأرض، بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين الـ (55 و75). وأضاف المهاجم الكولومبي، دييغو كالديرون، الهدف الرابع، عند الدقيقة 80، ومن ثم اختتم المهاجم المالي، موسى كامارا، مهرجان الأهداف بتسجيله الخامس، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وحقق الإسماعيلي، بذلك فوزه الثاني على التوالي، ويغرد بمفرده في الصدارة، برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط، عن وصيفه الأهلي، الذي لعب 13 مباراة، حتى الآن.

في حين، يقبع الرجاء في قاع الدوري، برصيد 8 نقاط فقط.

المصدر: "facebook.com"

نايف الكوردي