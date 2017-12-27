شاهد .. الشباب يتجاوز الباطن بهدف الشمراني

واصل فريق الشباب صحوته في دوري كرة القدم السعودي للمحترفين، على حساب مضيفه الباطن، بفوزه عليه بهدف وحيد، في عقر داره، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري.

ويدين الشباب بالفضل في انتصاره لمهاجمه ناصر الشمراني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، مبكرا، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

فيديو..

هدف الشباب الأول في مرمى الباطن عن طريق "ناصر الشمراني"#الباطن_الشباب#برو_سبورتpic.twitter.com/zvqm7dOjp2 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 27, 2017

وحقق نادي الشباب انتصاره الثالث على التوالي، والرابع في آخر 5 مباريات، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس.

بينما واصل الباطن مسلسل نزيف النقاط، بتلقيه الهزيمة الثالثة، مقابل تعادلين في آخر 5 مباريات، ويشغل المركز السابع، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة.

المصدر: "twitter.com/alshababsaudifc"

نايف الكوردي