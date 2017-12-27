الحصاد الرياضي للعام 2017 .. بالفيديو والصور

شهد عام 2017 أحداثا رياضية عديدة، أبرزها فوز ألمانيا بكأس القارات، وتتويج ريال مدريد بدوري الأبطال، وبلوغ 4 منتخبات عربية مونديال روسيا، وفوز الودادي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

وفيما يلي أهم الأحداث الرياضية التي جرت في عام 2014:

- بدأ العام الرياضي 2017 بالنسبة للجماهير المصرية خاصة والعربية عامة بخيبة أمل كبيرة، وانتهى بفرحة عارمة. فقد فشل منتخب الفراعنة في الفوز بلقب طال انتظاره، في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2017، إثر خسارته أمام نظيره الكاميرون (1-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، الأحد 5 فبراير/شباط، في الغابون.

وخيب منتخب الفراعنة، بطل إفريقيا سبع مرات، بالتالي آمال الجماهير العربية في المشاركة في كأس القارات 2017، التي استضافتها روسيا، فخطف المنتخب الكاميروني، منه بطاقة المشاركة في البطولة، كما قلص الفارق إلى لقبين بينهما.

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وفيما بعد عمت فرحة عارمة الشارع العربي الكروي، فقد عوض منتخب الفراعنة هزيمته في كأس الأمم الإفريقية، بتأهله إلى كأس العالم 2018، في روسيا، وذلك لأول مرة منذ 28 عاما، والثالثة في تاريخه، عقب فوز دراماتيكي حققه على ضيفه الكونغولي، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جعتهما، يوم الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول، على استاد برج العرب، في الإسكندرية، ضمن منافسات المرحلة التاسعة قبل الأخيرة، من تصفيات القارة الإفريقية.

وقاد الفرعون محمد صلاح، هدّاف ليفربول الإنجليزي، منتخب بلاده للفوز بإحرازه هدفيه، الأول في الدقيقة 63، والثاني في الوقت القاتل، المحتسب بدلا من الضائع، من ضربة جزاء حصل عليها زميله تريزيغه، وذلك، بعد أن أدرك الكونغولي ارنولد بوكا موتو، التعادل في الوقت القاتل، عند الدقيقة 87، من عمر المباراة.

كما تأهل إلى مونديال روسيا 2018، إضافة إلى مصر كل من السعودية، تونس، والمغرب، وبذلك تأهل 4 منتخبات عربية، لأول مرة في التاريخ، إلى نهائيات كأس العالم.

* باتشوكا المكسيكي بطلا لدوري الـ "كونكاكاف"

- توج فريق باتشوكا المكسيكي بلقب بطولة دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم الـ "كونكاكاف"، على حساب مواطنه تيغريس، بعد تعادلهما (1-1) ذهابا، وفوز الأول إيابا بهدف نظيف.

وأحرز باتشوكا، بذلك، اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه في الأعوام، (2002 و2007 و2008 و2010)، وبالتالي حجز مقعدا له في كأس العالم للأندية 2017، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

* الشياطين الحمر إلى الـ "تشامبيونز ليغ" من بوابة "يورويا ليغ"

- أنقذ فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موسمه المتعثر، بفوزه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، على حساب أياكس أمستردام الهولندي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، يوم 24 مايو أيار الماضي، في العاصمة السويدية استوكهولم.

وضمن فريق الشياطين الحمر، من خلال تتويجه بلقب بطل الدوري الأوروبي، مشاركته في البطولة الأوروبية المرموقة الـ "تشامبيونز ليغ".

* ريال مدريد يعزز تربعه على عرش أوروبا

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- حفر فريق ريال مدريد الإسباني اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه باللقب، للمرة الثانية على التوالي، بحلتها الجديدة "تشامبيونز ليغ"، وللمرة 11 في تاريخه.

وجاء تتويج الفريق الملكي على حساب يوفنتوس الإيطالي، بتغلبه عليه (4-1)، في المباراة النهائية التي جرت، يوم 3 يونيو/حزيران 2017، ملعب "ميلينيوم ستاديوم" في كارديف.

* سبارتاك موسكو يحقق العاشرة

- أحرز سبارتاك موسكو لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بعد 17 عاما، وعزز رقمه القياسي إلى عشرة ألقاب.

* روسيا تبهر العالم بنجاحها في تنظيم كأس القارات 2017

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- استضافت روسيا بطولة كأس القارات، لأول مرة في تاريخها، في الفترة ما بين 17 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز 2017، بمشاركة 8 منتخبات، وهي روسيا مستضيفة البطولة، ألمانيا بطلة العالم، المكسيك بطلة الكأس الذهبية، تشيلي بطلة "كوبا أمريكا، البرتغال بطلة "يورو 2016"، الكاميرون بطلة إفريقيا، أستراليا بطلة آسيا، نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا، وانتهت بفوز منتخب ألمانيا على حساب تشيلي.

وتعتبر كأس القارات بروفة لنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا، لأول مرة في التاريخ، في الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2018.

* أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

- فجر فريق باريس سان جيرمان مفاجأة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية 2017، بضمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، إذ دفع 222 مليون يورو، للفريق الكتالوني، مقابل الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي.

* نهاية حقبة الأخوين كليتشكو

- خسر الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو لقب بطل العالم المطلق للملاكمة في الوزن الثقيل سابقا، أمام بطل العالم البريطاني، أنتوني جو شوا، بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما، في 29 أبريل/نيسان الماضي.

Reuters

* الماتادور نادال يحقق حلمه العاشرة ويتربع على العرش

- عاد النجم الإسباني رافائيل نادال بقوة في العام 2017، إلى ملاعب الكرة الصفراء، وتربع على عرش صدارة لاعبي التنس المحترفين.

وحقق الماتادور نادال حلمه الـ 10 في البطولة المحبوبة على قلبه، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولاند غروس" الرملية.

An emotional time for @RafaelNadal receiving his 10th RG 🏆



Rafael Nadal reçoit le Trophée des Mousquetaires pour la 10e fois 🏆 #RG17 pic.twitter.com/WZtMrp6X7x — Roland-Garros (@rolandgarros) 11 июня 2017 г.

* عودة قوية للحسناء الروسية

- كما عادت النجمة الروسية ماريا شارابوفا، بقوة إلى ملاعب الكرة الصفراء، بعد غياب 14 شهرا، لإيقافها بسبب خرق قواعد المنشطات.

Мария Шарапова впервые с мая 2015 года выиграла турнир WTA, победив в Тяньцзине https://t.co/ETqP2rewlU © AFP pic.twitter.com/fdLcCOdzw1 — Р-Спорт (@rsportru) 15 октября 2017 г.

* إنجاز تاريخي للقطري برشم وللسوري غزال

- توج النجم القطري معتز برشم بذهبية مسابقة الوثب العالي، يوم الأحد 13 أغسطس/آب 2017، في بطولة العالم لألعاب القوى التي جرت في لندن، بينما حصد السوري مجد الدين غزال الميدالية البرونزية.

واحتل برشم المركز الأول، بعدما تجاوز العارضة وهي على ارتفاع ( 2.35 م)، تاركا المركز الثاني والميدالية الفضية للروسي دانيال ليسنكو، الذي سجل (2.32 م)، فيما حل السوري غزال في المركز الثالث (2.29 م).

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى للقطري برشم في البطولات الكبرى، بينما منح الروسي، الذي شارك في المنافسات تحت راية محايدة بسبب الحظر، الذي فرضه الاتحاد الدولي لألعاب القوى على الاتحاد الروسي لأم الألعاب، بلاده الميدالية الخامسة في مونديال لندن.

Reuters

* الفراشة لاسيتسكيني بطلة للعالم في الوثب العالي

توجت الروسية ماريا لاسيتسكيني، يوم السبت 12 أغسطس/آب الماضي، بذهبية مسابقة الوثب العالي، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

واحتلت لاسيتسكيني، التي شاركت في المنافسات تحت راية محايدة بسبب الحظر، الذي فرضه الاتحاد الدولي لألعاب القوى على الاتحاد الروسي لأم الألعاب، احتلت المركز الأول، بعدما تجاوزت العارضة وهي على ارتفاع (2.03 م)، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية لجارتها الأوكرانية يوليا ليفتشينكو، التي سجلت (2.01 م)، فيما حلت البولندية كاميلا ليتسفينكو في المركز الثالث (1.99 م).

وبعد أن ضمنت الميدالية الذهبية، حاولت النجمة الروسية تحطيم الرقم القياسي الروسي بتجاوز علو (2.08 م)، لكنها فشلت في محاولاتها الثلاث.

وأصبحت ماريا لاسيتسكيني (24 عاما)، أول روسية تفوز بميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن، بعد أن دافعت بنجاح عن لقبها العالمي في القفز العالي (توجت بذهبية المسابقة في بطولة العالم بكين 2015).

وسمح الاتحاد الدولي لألعاب القوى لماريا لاسيتسكيني و18 رياضيا روسيا آخرين، بالمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى "لندن 2017"، ولكن بشروط، أهمها المشاركة تحت راية محايدة، وعدم أداء النشيد الوطني الروسي، وعدم ارتداء ملابس توحي بعلم أو شعار روسيا، وتوعد الاتحاد الدولي المخالفين بفرض عقوبات صارمة.

* أغلى وأغرب نزال في تاريخ الملاكمة والفنون القتالية المختلطة (UFC)

- تمكن الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، بطل العالم السابق في الوزن المتوسط، من الفوز على متحديه النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة، بالضربة الفنية القاضية، في الجولة العاشرة من نزال بالملاكمة جمعهما، يوم الأحد 27 أغسطس/آب الماضي، في لاس فيغاس الأمريكية.

وحافظ الملاكم الأمريكي، الذي عاد من الاعتزال وعمره 40 عاما لخوض هذه المواجهة، على سجله المثالي والخالي من الهزائم، محققا انتصاره الـ 50، ليتفوق، بذلك على أسطورة الوزن الثقيل روكي مارسيانو، الذي فاز 49 مرة، ولم يخسر أو يتعادل، بينما خسر ماكغريغور أول نزال له على حلبات الملاكمة.

ودخل هذا النزال التاريخ من أوسع أبوابه، كونه الأول من نوعه الذي يجمع أسطورتين في رياضتين مختلفتين، كما يعد الأغلى في التاريخ، إذ حصل البطلان على جوائز مالية ضخمة (75 مليون دولار للبطل الإيرلندي، و100 مليون دولار للملاكم الأمريكي)، ويتوقع أن تصل إيرادات النزال إلى مليار دولار.

Reuters

* الوداد يتربع على عرش إفريقيا

- نادي الوداد البيضاوي المغربي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب منافسه الأهلي المصري، بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعتهما، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على ملعب "محمد الخامس"، في مدينة الدار البيضاء، بحضور نحو 45 ألف متفرج.

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بينما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين، قبل أسبوع من ذلك، على ملعب "برج العرب"، في الإسكندرية، ليتوج الوداد البيضاوي المغربي، بذلك، بلقب البطولة الإفريقية المرموقة، للمرة الثانية في تاريخه. بينما توقف رصيد الأهلي، حامل الرقم القياسي، عند 8 ألقاب، ويليه فريق مازيمبي الكونغولي، والزمالك المصري، في المركز الثاني والثالث، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

* غريميو يكمل عقد مونديال الأندية "الإمارات 2017"

- أكمل نادي غريميو البرازيلي عقد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، عقب تتويجه بلقب كأس الليبرتادوريس، على حساب مضيفه لانوس الأرجنتيني، عقب فوزه عليه بهدف نظيف، في مباراة الذهاب، وبهدفين لهدف إيابا، وانضم غريميو، الذي حصد لقب كأس الليبرتادوريس لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، لأندية الجزيرة الإماراتي، والوداد المغربي، وأواراوا ريد دياموندز الياباني، وريال مدريد الإسباني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وباتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس العالم للأندية، في الإمارات في الفترة ما بين 6 و16 ديسمبر/كانون الأول 2017.

* هاميلتون الأسرع في الفورومولا-1

- أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، لقب بطل العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، وذلك للمرة الربعة في تاريخه.

TOTAL KM LED IN 2017 👀



Lewis Hamilton = 2871km



Other five combined = 3193km



2871km = London to Moscow 😮#F1FastFact #F1 pic.twitter.com/HT60oUertV — Formula 1 (@F1) 14 декабря 2017 г.

* كريستيانو رونالدو - أفضل لاعب في العالم

- النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، حصل على جائزة الاتحاد الدولي الـ (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، كما نال جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المختصة، للعام 2017، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه.

* زيدان أفضل مدرب في العالم

كما اختير مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، كأفضل مدرب في العالم للعام 2017، بعد أن قاد الملكي إلى التتويج بسبعة ألقاب، في ذلك الوقت، ومن ثم حصد كأس العالم للأندية فيما بعد، ليعادل رقم المدرب التاريخي للفريق لويس مولوني. بينما يحتفظ ميغيل مونيروز بالرقم القياسي، برصيد 14 لقبا حققها مع القلعة البيضاء.

* السوري خريبين أفضل لاعب في آسيا

- حصل السوري عمر خريبين، مهاجم فريق الهلال السعودي، على لقب أفضل لاعب في آسيا لكرة القدم.

وتوّج عمر خريبين بلقب هداف النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، برصيد 10 أهداف، كما قاد الهلال السعودي لنهائي دوري الأبطال في القارة الصفراء، وساهم في صعود منتخب سوريا للملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها لاعب سوري بهذه الجائزة.

وتفوّق خريبين على عمر عبد الرحمن "عموري" نجم منتخب الإمارات ونادي العين الإماراتي، والصيني وولي اللذين كانا مرشحين لحصد الجائزة.

Presenting AFC Player of the Year 2017: Omar Khrbin pic.twitter.com/j9kcbUlZkz — AFC (@theafcdotcom) 29 ноября 2017 г.

* الأخضر السعودي يفتتح مونديال 2018

- وجرت قرعة كأس العالم 2018، الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، في قصر الكرملين الحكومي، وسط العاصمة الروسية موسكو، بحضور عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة منتخبين عربين وهما السعودية ومصر، في المجموعة الأولى، إلى جانب المنتخب الروسي مستضيف البطولة، والأوروغواي.

بينما أوقعت القرعة المنتخب المغربي في مجموعة الموت (المجموعة الأصعب للعرب بين المجموعات الثماني) رفقة منتخبين من أوروبا، وهما البرتغال وإسبانيا، الإضافة إلى إيران.

أما المنتخب التونسي فجاء في المجموعة السابعة، إلى جانب كل من بلجيكا وبنما وإنجلترا.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

المجموعة (A): روسيا - السعودية - مصر - الأوروغواي.

المجموعة (B): البرتغال - إسبانيا - المغرب - إيران.

المجموعة (C): فرنسا - أستراليا - بيرو - الدنمارك.

المجموعة (D): الأرجنتين - آيسلندا - كرواتيا - نيجيريا.

المجموعة (E): البرازيل - سويسرا - كوستاريكا - صربيا.

المجموعة (F): ألمانيا - المكسيك - السويد - كوريا الجنوبية.

المجموعة (G): بلجيكا - بنما - تونس - إنجلترا.

المجموعة (H): بولندا- السنغال - كولومبيا - اليابان.

إليكم نتيجة #قرعة_كأس_العالم‼️🏆🙌

أخبرونا رأيكم في مجموعة منتخباتكم المفضلة وهل كانت كما تمنيتم ⁉️ pic.twitter.com/3ck1d3zOrZ — قرعة_كأس_العالم# 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2017

* تهاوت عدة أرقام قياسية أمام ريال مدريد

- حقق فريق ريال مدريد انجازا تاريخيا بفوز بخمسة ألقاب في موسم واحد، عقب تتويجه بلقب بطل كأس العالم للأندية بكرة القدم 2017، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه على حساب غريميو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية كأس الـ "ليبرتادوريس"، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية، التي جرت على استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

فقد دخل الفريق الملكي التاريخ كأول فريق يحتفظ بلقب بطل كأس العالم للأندية، بحلتها الجديدة، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه (2014، 2016، 2017)، ليعادل الرقم القياسي لغريمه التقليدي برشلونة (2009، 2011، 2015).

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وأصبح ريال مدريد أول فريق يتوج بثلاثة ألقاب في ثلاث دول مختلفة (المغرب 2014، اليابان 2016، الإمارات 2017).

وحقق الفريق الملكي، لأول مرة، 5 ألقاب في موسم واحد، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، إضافة إلى كأس العالم للأندية 2017.

وكذلك، أصبح الميرنجي أكثر من حقق لقب بطل العالم للأندية، برصيد 6 ألقاب، حيث أضاف ألقاب مونديال الأندية بحلتها الجديدة، إلى ألقابه الثلاثة في مسابقة لكأس إنتركونتينينتال، بعد اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بها.

وريال مدريد هو الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 24 هدفا.

* رونالدو يواصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية

- وأصبح النجم كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية، برصيد 7 أهداف، مبتعدا بفارق هدفين، في صدارة هدافي البطولة، عن كل من غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في برشلونة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني الآخر سيزار ديلغادو، لاعب مونتيرو المكسيكي.

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كما أصبح النجم البرتغالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في نهائيين متتاليين.

وعادل صاروخ ماديرا، الرقم القياسي للبرغوث الأرجنتيني، بعد أن سجل في 3 نسخ من مونديال الأندية لكرة القدم.

كما أن الدون رونالدو أصبح أول لاعب يحرز في 4 مباريات متتالية في كأس العالم للأندية، أمام كلوب أمريكا المكسيكي، وكاشيما أنتلزر الياباني، في عام 2016، والجزيرة الإماراتي، وغريميو عام 2017.

ويعد رونالدو مع زميله توني كروس أكثر من توج بلقب كأس العالم للأندية، برصيد 4 ألقاب، بعد أن حققا 3 ألقاب مع ريال مدريد، إضافة إلى لقب لرونالدو مع مانشستر يونايتد عام 2008، ولقب لكروس مع بايرن ميونخ عام 2013.

المصدر: RT

نايف الكوردي