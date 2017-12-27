دوناروما يغيب عن "ديربي الغضب"

أعلن نادي إيه سي ميلان أن حارس مرماه الشاب جيانلويجي دوناروما، سيغيب عن مباراة "الديربي" الليلة، أمام الجار والغريم إنتر ميلان، في ربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن اللاعب استبعد من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان بسبب إصابته، وسيخضع لفحص لتحديد حجمها".

ومن المتوقع أن يخلف الحارس المخضرم ماركو ستوراري (40 عاما)، دوناروما في الدفاع عن عرين الميلان في مباراة الليلة.

وشارك دوناروما في 27 مباراة مع "الروسونيري" هذا الموسم في مختلف المسابقات، استقبلت خلالها شباكه 30 هدفا.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن ميلان يمر بأوقات عصيبة في الوقت الراهن، ويجد الفريق نفسه خارج السباق على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الدوري الإيطالي، بعد أن أخفق مدربه الجديد جينارو غاتوزو في تقديم النتائج المرجوة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض