نزال مغربي-مصري ساخن في "الكيك بوكسينج"

أعلنت منظمة "غلوري" لنزالات "كيك بوكسينج" عن مواجهة ساخنة، ستجمع البطل المغربي بدر هاري بمنافسه المصري حصدي جرجس، في الثالث من مارس/آذار المقبل.

وقال الموقع الرسمي للمنظمة على الإنترنت، إن النزال المرتقب بين البطلين العربيين، يحمل طابعا ثأريا، بعد أن سبق لهما أن تواجها عام 2010 في أمسية "شوتايم" في مدينة أمستردام الهولندية.

وخسر هاري النزال آنذاك، بعدما وجه لمنافسه المصري ضربة غير قانونية بالرجل.

وسيكون هذا النزال الأول لهاري بعد مغادرته السجن، في مجمع "روتردام أهوي" بهولندا، بعد قضائه للعقوبة المتبقية من قرار الحكم عليه بسبب اعتدائه الشهير على رجل الأعمال الهولندي كوين إيفيرينك.

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض