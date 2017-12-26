بالفيديو.. الزمالك يروض الذئاب

أنجز فريق الزمالك مهمته أمام ضيفه المقاولون العرب، بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الزملكاوي محمد الشامي هدف الفوز الوحيد لفريقه، في الدقيقة 38 من عمر المباراة، التي جرت على استاد القاهرة، وأكملها الضيوف بعشر لاعبين منذ الدقيقة 57، بعد طرد محمد فاروق.

ورفع الزمالك رصيده، بعد هذا الانتصار الثاني على التوالي، إلى 25 نقطة حصدها من 14 مباراة، ويحتل المركز الرابع في الدوري.

📝 إليكم تشكيل فرسان القلعة البيضاء في مواجهة المقاولون العرب بعد قليل. 👇🏻🏹

#الزمالك_المقاولونpic.twitter.com/5mmUEGPxGo — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 26, 2017

في المقابل، توقف رصيد المقاولون العرب، عند 22 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم الترتيب.

المصدر: "twitter.com/ZSCOfficial"

نايف الكوردي