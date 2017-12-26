بالفيديو.. ميسي الهندي يراوغ 5 لاعبين ويسجل!

خطف لاعب منتخب الهند للشباب تحت 17 عاما، نونجدامبا ناوريم، الأضواء بمهارته الفردية العالية، في مباراة فريقه "إنديانا آرو" ضد ضيفه "شيلونج لاجونج" اليوم الثلاثاء، في الدوري المحلي.

وأحرز نونجدامبا ناوريم (17 عاما)، الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 86، على طريقة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمجهود فردي رائع ومهارة عالية، فقد راوغ "غربل" خمسة لاعبين قبل أن يرسل الكرة إلى داخل الشباك.

Индийский футболист обыграл 5 соперников и забил pic.twitter.com/F2UmLxcPOp — Drafts (@dotrustaff) December 26, 2017

وفاز فريق إنديانا آرو على ضيفه شيلونج لاجونج بثلاثة أهداف من دون رد، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، من خمس مباريات، ويحتل المركز السادس في الترتيب.

بينما توقف رصيد شيلونج لاجونج عند 10 نقاط، حصدها من 7 مباريات، ويشغل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي