بيليه يكشف عن فريقه ولاعبيه المفضلين

تحدث أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، عن الفريق الذي كان سيدافع عن ألوانه، لو كان لاعبا في هذا الزمان، وذلك وفقا لطريقة لعب ناديه سانتوس، في الفترة ما بين عامي (1950-1970).

وقال بيليه لـ RT: "من الصعب القول. بشكل افتراضي بحت، إذا كنت ألعب الآن، كان من المحتمل أن أوقع لفريق برشلونة فقط، لأنه يلعب بشكل أو بآخر بنفس طريقة سانتوس. أعتقد أن اللعب في كتالونيا، كان سيشكل أكثر راحة بالنسبة لي".

وأشار بيليه إلى أنه كان سيفضل اللعب إلى جانب ثنائي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي البرازيلي فليب كوتينيو.

يذكر أن بيليه دافع عن ألوان فريقي سانتوس البرازيلي ونيويورك كوسموس الأمريكي.

المصدر: RT

نايف الكوردي