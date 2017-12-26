هكذا ستكون التشكيلة لو اجتمع اللاعبون العرب في منتخب واحد!

تشهد ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، توهج وتألق مجموعة من اللاعبين العرب، بل بات البعض منهم على غرار محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، محط أنظار أعتد وأقوى الأندية الأوروبية.

ونستعرض هنا تشكيلة لمنتخب موحد، مشكل من أبرز اللاعبين العرب في الوقت الراهن.

ولاختيار عناصر المنتخب العربي الموحد، أخذنا بعين الاعتبار مجموعة من المعاير، أبرزها قيمة الدوريات وقوة الأندية التي ينشط فيها اللاعبون، ومشاركتهم بانتظام مع أنديتهم ومنتخبات بلدهم، إضافة إلى القيمة السوقية لكل لاعب.

وفيما يلي تشكيلة أقوى منتخب عربي موحد في الوقت الراهن:

في حراسة المرمى: المصري عصام الحضري، لاعب التعاون السعودي (أو التونسي أيمن المثلوثي، حارس النجم الرياضي الساحلي).

خط الدفاع: الجزائري فوزي غلام، ظهير أيسر نابولي الإيطالي (أو العراقي علي عدنان لاعب فريق أودنيزي)، والمغربي المهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس، والتونسي أيمن عبد النور، لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق ريال مدريد (أو المصري أحمد فتحي لاعب الأهلي).

خط الوسط: الجزائري نبيل بن طالب، لاعب شالكه، الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" صانع ألعاب العين، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي (أومواطنه ياسين براهيمي).

خط الهجوم: السوري عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي (أو مواطنه عمر خربين، لاعب الهلال)، والتونسي يوسف المساكني، لاعب الدحيل القطري.

المصدر: RT

عمر بيكضاض