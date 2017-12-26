الشخصية الأكثر سعادة بروسيا في 2017

تصدر ليونيد فيدون، مالك نادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم،، قائمة الشخصيات الأكثر سعادة لعام 2017، حسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية.

وذكرت المجلة الأمريكية أن سبارتاك تحت ملكية فيدون توج بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، في موسم 2016/2017 للمرة الأولى منذ 17 عاما.

وكان فيدون قد اشترى سبارتاك عام 2004 بـ70 مليون دولار، وصرف رجل الأعمال الروسي 500 مليون دولار لبناء ملعب جديد للفريق عام 2014.

ويحتل سبارتاك حاليا المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، برصيد 37 نقطة، بعد انقضاء 20 مرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن فيدون يحتل المركز الـ22 في قائمة أغنى أغنياء العالم حسب مجلة فوربس، وتقدر ثروته بحولي 6.3 مليار دولار.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض