شاهد .. هدف الأحمر العماني في مرمى الأزرق الكويتي

ودع المنتخب الكويتي كأس الخليج لكرة القدم، مبكرا، بعد الجولة الثانية لدور المجموعات، إثر هزيمته أمام نظيره العماني (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين.

ويدين الأحمر العماني بالفضل الكبير في فوز للاعبه أحمد مبارك (كانو)، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده، بحلول الدقيقة 58، من ضربة جزاء، على استاد جابر الدولي.

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ومني الأزرق الكويتي بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره السعودي (1-2)، في المباراة الافتتاحية، التي جرت يوم الجمعة الماضي، وودع رسميا ومبكرا العرس الكروي الخليجي، الذي يقام على أرضه.

في حين أنعش الأحمر العماني آماله في بلوغ الدور ربع النهائي، بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له، عقب خسارته في مباراته الأولى أمام نظيره الإماراتي.

وتتصدر السعودية قائمة المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الإمارات، وتليهما عمان في المرتبة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط.

وسيكون المنتخب العماني على موعد مع نظيره السعودي، في مباراة حاسمة، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول، بينما سيواجه منتخب الكويت، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له، نظيره الإماراتي.

وفيما يلي شريط هدف المباراة الوحيد، وبعض الفرص الضائعة:

المنتخب العماني يتقدم على المنتخب الكويتي بهدف كانو من ضربة جزاء#الكويت_عمان#أبوظبي_الرياضية#خليجي_23pic.twitter.com/RpKOZmvgVC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2017

الحارس الكويتي حميد القلاف ينقذ مرماه من فرصة حقيقية للتسجيل، بعد تسديدة العماني خالد خليفة الهاجري الرأسية.

حارس مرمى #الكويت حميد القلاف ينقذ منتخب بلاده من هدف محقق بعد ردة فعل مميزة#الكويت_عمان#أبوظبي_الرياضية#خليجي_23pic.twitter.com/dauJn8Bhgq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2017

العارضة تتعاطف مع الأحمر العماني بعد رأسية اللاعب الكويتي فيصل الحربي.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

المصدر: "twitter.com/adsportstv"

نايف الكوردي