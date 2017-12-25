 
مباشر

شاهد .. هدف الأحمر العماني في مرمى الأزرق الكويتي

الرياضة

شاهد .. هدف الأحمر العماني في مرمى الأزرق الكويتي
twitter.com/adsportstv
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jo6a

ودع المنتخب الكويتي كأس الخليج لكرة القدم، مبكرا، بعد الجولة الثانية لدور المجموعات، إثر هزيمته أمام نظيره العماني (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين.

ويدين الأحمر العماني بالفضل الكبير في فوز للاعبه أحمد مبارك (كانو)، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده، بحلول الدقيقة 58، من ضربة جزاء، على استاد جابر الدولي.

إقرأ المزيد
خليجي 23 .. لا غالب ولا مغلوب في لقاء السعودية والإمارات

ومني الأزرق الكويتي بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره السعودي (1-2)، في المباراة الافتتاحية، التي جرت يوم الجمعة الماضي، وودع رسميا ومبكرا العرس الكروي الخليجي، الذي يقام على أرضه.

في حين أنعش الأحمر العماني آماله في بلوغ الدور ربع النهائي، بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له، عقب خسارته في مباراته الأولى أمام نظيره الإماراتي.

وتتصدر السعودية قائمة المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الإمارات، وتليهما عمان في المرتبة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط.

وسيكون المنتخب العماني على موعد مع نظيره السعودي، في مباراة حاسمة، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول، بينما سيواجه منتخب الكويت، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له، نظيره الإماراتي.    

وفيما يلي شريط هدف المباراة الوحيد، وبعض الفرص الضائعة: 

الحارس الكويتي حميد القلاف ينقذ مرماه من فرصة حقيقية للتسجيل، بعد تسديدة العماني خالد خليفة الهاجري الرأسية.

العارضة تتعاطف مع الأحمر العماني بعد رأسية اللاعب الكويتي فيصل الحربي.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

المصدر: "twitter.com/adsportstv"

نايف الكوردي

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة