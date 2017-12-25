خليجي 23 .. لا غالب ولا مغلوب في لقاء السعودية والإمارات
ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت منتخبي السعودية والإمارات، اليوم الاثنين، على استاد جابر الدولي، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2017
شاهد ردة فعل خالد عيسى على أخطر فرصة في الشوط#السعودية_الإمارات#خليجي_23#أبوظبي الرياضية pic.twitter.com/EoU3wPMA1w
واقترب الأخضر السعودي، والأبيض الإماراتي من بلوغ المربع الذهبي لكأس الخليج 23، بعد أن أضاف كل منهما نقطة ثمينة إلى رصيده.
على وقع هذه الفرصة الخطيرة لمنتخب الإمارات.. المباراة تنتهي بالتعادل السلبي ليكون أول تعادل سلبي بين المنتخبين الشقيقين في تاريخ دورات الخليج#السعودية_الإمارات#أبوظبي_الرياضية#خليجي_23pic.twitter.com/emb6TOdtVZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2017
ويتصدر منتخب السعودية قائمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الإماراتي.
تشكيلة المنتخب السعودي#السعودية_الإمارات#أبوظبي_الرياضية#خليجي_23pic.twitter.com/P747RMAWEZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2017
وكان الأخضر السعودي، بطل المسابقة ثلاث مرات، قد استهل مشواره بالفوز على نظيره الكويتي، مستضيف البطولة، وحامل الرقم القياسي للبطولة بعشرة ألقاب، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الافتتاحية.
بينما بدأ الأبيض الإمارات، المتوج باللقب مرتين، غمار البطولة بالتغلب على نظيره الأحمر العماني بهدف وحيد، في اليوم الأول للمسابقة "خليجي 23"، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.
تشكيلة منتخب #الإمارات تشهد غياب اللاعب إسماعيل أحمد#السعودية_الإمارات#أبوظبي_الرياضية#خليجي_23pic.twitter.com/ixchnhojej— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2017
وسيلتقي منتخب الكويت، العائد إلى المنافسات هذا الشهر بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيقاف المفروض عليه منذ 2015، ونظيره العماني، الفائز باللقب مرة واحدة، في وقت لاحق من اليوم أيضا، في رحلة البحث عن أول انتصار لهما في النسخة الحالية للبطولة.
المصدر: "twitter.com/adsportstv"
نايف الكوردي