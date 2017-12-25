 
مباشر

خليجي 23 .. لا غالب ولا مغلوب في لقاء السعودية والإمارات

الرياضة

خليجي 23 .. لا غالب ولا مغلوب في لقاء السعودية والإمارات
twitter.com/adsportstv
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jo60

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت منتخبي السعودية والإمارات، اليوم الاثنين، على استاد جابر الدولي، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم.

واقترب الأخضر السعودي، والأبيض الإماراتي من بلوغ المربع الذهبي لكأس الخليج 23، بعد أن أضاف كل منهما نقطة ثمينة إلى رصيده.

ويتصدر منتخب السعودية قائمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الإماراتي.

وكان الأخضر السعودي، بطل المسابقة ثلاث مرات، قد استهل مشواره بالفوز على نظيره الكويتي، مستضيف البطولة، وحامل الرقم القياسي للبطولة بعشرة ألقاب، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الافتتاحية.

بينما بدأ الأبيض الإمارات، المتوج باللقب مرتين، غمار البطولة بالتغلب على نظيره الأحمر العماني بهدف وحيد، في اليوم الأول للمسابقة "خليجي 23"، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وسيلتقي منتخب الكويت، العائد إلى المنافسات هذا الشهر بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيقاف المفروض عليه منذ 2015، ونظيره العماني، الفائز باللقب مرة واحدة، في وقت لاحق من اليوم أيضا، في رحلة البحث عن أول انتصار لهما في النسخة الحالية للبطولة.

المصدر: "twitter.com/adsportstv"

نايف الكوردي

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة