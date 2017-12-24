كابيلو يكشف عن أفضل لاعب دربه!

قال الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لمنتخب روسيا إن الظاهرة البرازيلي رونالدو هو "أفضل لاعب" قام بتدريبه طوال مسيرته.

وصرح كابيلو، الأحد على موقع الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو: "أفضل لاعب قمت بتدريبه هو رونالدو، بالرغم من أني اضطررت لبيعه للفوز بالبطولة الإسبانية مع ريال مدريد ".

وكشف المدرب الإيطالي عن المشاكل التي واجهته مع "الظاهرة" البرازيلي بشأن وزنه الذي كان حوالي 96 كغ عندما كان يلعب مع الريال قائلا: "سألته كم كان يبلغ وزنك عندما لعبت في نهائيات كأس العالم 2002 فأجاب 84 كغ".

وأنهى الظاهرة رونالدو مسيرته الكروية باعتزاله في الـ14 فبراير/شباط 2011، بعدما لعب لأندية كروزيرو البرازيلي، وآيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني،وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، وإسي ميلان الإيطالي، وأخيرا كورنثيانز البرازيلي.

في المقابل، لمع اسم كابيلو مع فريق "إيه سي ميلان" في تسعينات القرن الماضي، بعد أن فاز معه بأربعة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيريا ايه"، ودوري أبطال أوروبا.

وواصل كابيلو مسيرته بعد ذلك في إسبانيا، ليحقق لقب الدوري الإسباني "لا ليغا" مرتين في فترتين مختلفتين مع فريق ريال مدريد، بالإضافة إلى لقب الدوري الإيطالي مع فريق روما.

وقاد كابيلو فريق يوفنتوس أيضا إلى الفوز بالدوري الإيطالي مرتين، لكنّ هذين اللقبين ألغيا بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية في أعقاب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.

ونجح منتخب إنجلترا تحت قيادة كابيلو في الوصول إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم عام 2010 لكنه خسر أمام ألمانيا، واستقال كابيلو بعد عامين عقب خلاف بشأن تجريد المدافع المخضرم جون تيري من شارة قيادة الفريق.

وواصل كابيلو مسيرته التدريبية وقضى ثلاث سنوات مدربا لمنتخب روسيا قبل إقالته.

وانضم كابيلو مؤخرا إلى الدوري الصيني بعد أن وقع عقدا لتدريب فريق جيانغسو سونينغ.

المصدر: لينتا رو

فادي سيمير





