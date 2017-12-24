هل بدأ الفرعون صلاح إجراءات انتقاله لريال مدريد؟

أفادت تقارير إعلامية، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة لكرة القدم، يقترب من الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة "donbalon" الإسبانية في عددها الصادر أمس السبت، أن النجم المصري قد طالب بالفعل من وكيل أعماله ببدء المفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي لمناقشة انتقاله للنادي الملكي الصيف المقبل.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب المصري ليصبح بديلا للنجم الويلزي غاريث بيل الذي تكررت إصابته ولم يقدم الأداء المطلوب منه مع الميرينغي.

من جهتها أضافت الصحيفة الإسبانية، أن صلاح يبدو معجبا بفكرة لعبه جنبا إلى جنب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الملكي، بالإضافة لاستعداد فلورنتينو بيريز رئيس نادي الريال لدفع أرقام كبيرة لتعزيز قوة الفريق الهجومية بعد ضعف المعدل التهديفي للميرينغي في الآونة الأخيرة.

Salah mueve los hilos para fichar por el Real Madrid (Ojo a la respuesta de Florentino Pérez)

- https://t.co/2NAZsuy1Gxpic.twitter.com/kZqDOAYDKv — Don Balon España (@donbalon_com) December 23, 2017

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ15 هدفا، متساويا مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

وترددت الكثير من الشائعات في الآونة الأخيرة عن اهتمام النادي الملكي بالفرعون، خصوصا بعد استمرار تألقه مع الريدز، حيث أصبح صلاح أول لاعب عبر تاريخ نادي ليفربول يسجل 15 هدفا في الدوري الإنجليزي، في أقل من 20 مباراة، بتسجيله لهدف فريقه الثاني في مرمى أرسنال في الجولة الـ19 من "البريمير ليغ".

محمد صلاح (15 هدف - المباراة رقم 19) هو أول لاعب على الإطلاق يسجّل 15 هدف ⚽️ لليفربول في الدوري الإنجليزي في أقل من 20 مباراة pic.twitter.com/t8zVnzXbkS — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 22, 2017

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر