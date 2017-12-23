هامسيك يحطم رقم مارادونا مع نابولي

بات السلوفاكي ماريك هامسيك الهداف التاريخي لنادي نابولي الإيطالي محطما بذلك رقم الأسطورة الأرجنتيني مارادونا في عدد الأهداف بألوان النادي الجنوبي في مختلف المسابقات.

وسجل هامسيك الهدف الـ 116 بألوان الفريق الجنوبي متفوقا بهدف واحد عن مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991 والتي قاده خلالها إلى لقبيه الوحيدين في الكالتشيو عامي 1987 و1990.

وسجل هامسيك الهدف من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الدولي البلجيكي دريس مرتنز، في مرمى ضيفه سمبدوريا، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان هامسيك عادل رقم مارادونا السبت الماضي، بتسجيله الهدف الثالث في مرمى مضيفه تورينو 3-1.

وانضم هامسيك إلى نابولي صيف 2007 عندما كان عمره 20 عاما، وبعد 10 أعوام بات قائدا للفريق، وأحد أبرز عناصره الأساسية وهدافه التاريخي في 471 مباراة.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير