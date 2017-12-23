نادال ينسحب من بطولة أبوظبي الاستعراضية

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال اليوم السبت، انسحابه من بطولة أبوظبي الاستعراضية المقررة بين 28 و30 الشهر الحالي، وذلك بسبب مخاوف بشأن لياقته البدنية.

ويأتي قرار انسحاب نادال (31 عاما) المصنف أول عالميا، قبل أسابيع معدودة على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والمقررة بين الـ15 والـ28 يناير/كانون الثاني المقبل.

وسبق لنادال أن انسحب الشهر الماضي من بطولة الماسترز التي تشكل خاتمة الموسم، وذلك بسبب إصابته في الركبة بعد موسم صعب وطويل توّج خلاله ببطولتين كبيرتين في رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية.

BREAKING: World No.1 Rafael #Nadal has withdrawn from next week’s @MubadalaTennis as he looks to recover from his knee injury. He will be replaced by compatriot Bautista Agut pic.twitter.com/46h4Z7OpzL — Live Tennis (@livetennis) December 23, 2017

وقال نادال لموقع بطولة أبوظبي الاستعراضية: "كان 2017 عاما صعبا ويجب أن أتعامل مع روزنامتي بشكل مختلف من أجل أن أكون جاهزا، لهذا السبب وبكل أسف، أعلمت المنظمين والآن أنتم المشجعون بأني لن أشارك هذه المرة في أبوظبي".

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وكشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن نادال علق هذا الأسبوع تمارينه في مسقط رأسه مايوركا، من أجل الذهاب لبرشلونة والحصول على استشارة طبية بسبب تواصل معاناته من أوجاع في ركبته.

وسيحاول نادال أن يكون بكامل جهوزيته من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة حيث سيسعى إلى لقبه السابع عشر في بطولات الغراند سلام.

وسيستبدل نادال في دورة أبوظبي التي يشارك فيه سبعة لاعبون، بمواطنه روبرتو باوتيستا أغوت، علما بأنه توّج بطلا فيها خلال الموسمين الأخيرين، كما أحرز البطولة عامي 2010 و2011.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر