أتلتيكو يتلقى خسارته الأولى في الليغا.. برشلونة الوحيد دون هزيمة

تلقى أتلتيكو مدريد خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني، بعد هزيمته أمام مضيفه الكتالوني إسبانيول بهدف قاتل، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن الجولة الـ17 من الليغا.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب إسبانيول سيرخيو غارسيا قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، ليقود فريقه لتحقيق ثلاث نقاط ثمينة، بينما تكبد أتلتيكو خسارته الأولى في الليغا هذا الموسم بعد أن كان يشارك برشلونة السجل الخالي من الهزائم.

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وبهذه الخسارة أهدر أتلتيكو مدريد فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر الذي يواجه اليوم في مباراة نارية غريمه التقليدي ريال مدريد الرابع على جدول الترتيب.



وتجمد رصيد أتلتيكو، عند (36) نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف برشلونة، وأصبح مهددا بفقدان المركز الثاني لصالح فالنسيا إذا حقق الأخير الفوز على فياريال في مباراة أخرى اليوم بنفس الجولة.



أما إسبانيول فرفع رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، علما بأن الفوز هو الأول للفريق في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.



المصدر: وكالات

أليكسي اسبر