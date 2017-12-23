بوفون: سألعب حتى سن الـ80

أعلن حارس مرمى منتخب إيطاليا، المخضرم جانلويجي بوفون، أنه سيبقى جاهزا لتلبية نداء المنتخب الآزوري حتى لو كان يبلغ الثمانين عاما من عمره.

واعتزل بوفون اللعب دوليا، بعد فشل منتخب بلاده في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.

وأجاب بوفون، عن سؤال يتعلق بمستقبله الكروي خلال مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الألمانية، أمس الجمعة، حيث قال: "حتى إنني لا أعرف كيف أرد على هذا السؤال، أشعر أنني جندي أثناء الخدمة إن كان مع النادي أو المنتخب الإيطالي، أنا دائما سأكون جاهزا لتلبية النداء إذا كانت هناك حاجة لي، حتى لو كنت بعمر الـ80، سوف أتدرب بسرعة وأدخل إلى الملعب".

وفشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى بعد 60 عاما، والثالثة بعد عامي 1930 في الأوروغواي، و1958 في السويد.

وكان الحارس الأسطوري الذي شارك في بطولات 1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 بألمانيا، حيث توّج باللقب، و2010 في جنوب إفريقيا، و2014 في البرازيل، كان يحلم في تحقيق ما عجز عنه أي لاعب في التاريخ، وهو المشاركة لست مرات في المونديال، ولكن السويد بددت كل أحلامه، ليتقاسم صاحب الـ39 عاما الرقم القياسي مع ماتيوس، الذي خاض بطولات إسبانيا 1982، والمكسيك 1986، وإيطاليا 1990، والولايات المتحدة 1994، وفرنسا 1998.

يذكر أن بوفون، يستطيع في حال تراجعه عن الاعتزال الدولي، ومواصلة اللعب مع الآزوري، إضافة إنجاز فردي تاريخي إلى مسيرته الحافلة، إذ بات بحاجة لتمثيل منتخب بلاده في 10 مباريات فقط، لانتزاع صدارة قائمة لاعبي العالم الأكثر خوضا للمباريات الدولية، من المصري أحمد حسن، الذي خاض 184 مباراة مع الفراعنة.

المصدر: لينتا رو+ وكالات

أليكسي اسبر