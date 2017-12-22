خليجي 23.. فوز بشق النفس للإمارات على عمان

حققت الإمارات فوزا بشق النفس على عمان 1-0 اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس الخليج "خليجي 23" التي تستضيفها الكويت حتى الـ5 من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويدين المنتخب الإماراتي بالفضب للاعبه علي مبخوت الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في (د.28 من ركلة جزاء).

وكانت الكويت المضيفة خسرت أمام السعودية 1-2 في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة ذاتها.

وتصدرت السعودية المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام الإمارات، علما بأنهما سيلتقيان في الجولة الثانية الاثنين المقبل، فيما يلتقي الجريحان الكويت وعمان في اليوم ذاته.

المصدر: وكالات

فادي سيمير