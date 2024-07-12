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    الرياضة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 11:03 GMT

    مصر.. أول تعليق من شوبير بعد إيقاف برنامجه

    علق الإعلامي المصري أحمد شوبير على قرار الشركة المتحدة إيقاف برنامجه.

    مصر.. أول تعليق من شوبير بعد إيقاف برنامجه

    وقال شوبير في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24: معرفش حاجة، أنا رايح إجازة في الساحل الشمالي.

    مضيفا: أنه لا يعلم السبب وراء قرار الشركة المتحدة إنهاء التعاقد معه، وإيقاف برنامجه الذي يقدمه عبر شبكة أون تايم سبورت.

    وقرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ/أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورا.

    حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

    وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

    وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

    المصدر: القاهرة 24

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