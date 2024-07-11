إقرأ المزيد أول رد لشوبير بعد اتهامه في واقعة وفاة الدولي المصري أحمد رفعت (فيديو)

وتابع البيان: "حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

وتم ربط اسم شوبير بأزمة رفعت لعمله سابقا نائبا لرئيس نادي مودرن سبورت قبل عامين، ما دعا البعض للحديث على أنه كان متسببا في أزمة سفر اللاعب للاحتراف خارج مصر وحدوث أزمة له مع التجنيد، ثم العودة وقضاء عقوبة لمدة 6 أشهر وهو ما أثر على حالته النفسية والصحية.

ورد شوبير على هذه الاتهامات بقوله في تصريحات إذاعية: "أول مرة سأتحدث بشكل شخصي عن هذا الموضوع، فأنا منذ 48 ساعة أقرأ وأرى منشورات وفيديوهات وقصص كثيرة بشأن ربط اسمي بأزمة وفاة أحمد رفعت، ولكن أنا لست في موضع اتهام لكي أدافع عن نفسي".

المصدر: RT