الزمالك يحقق فوزا مثيرا على طلائع الجيش في الدوري المصري
حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1 اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري لكرة القدم.
ومنح يوسف إبراهيم "أوباما" التقدم للزمالك في الدقيقة 43، وضاعف عبد الله السعيد النتيجة بحلول الدقيقة 54 من ركلة جزاء قبل أن يسجل مدافع الزمالك أحمد مجدي هدف طلائع الجيش الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (69).
أهداف مباراة طلائع الجيش 1-2 الزمالك | الجولة 16 | دوري Nile ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 11, 2024
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ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة من 25 مواجهة في المركز السابع، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الـ11.
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة أمام الأهلي صاحب الـ57 نقطة من 23 لقاء.
المصدر: RT
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