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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 17:13 GMT

    باوليني تنهي مغامرة فيكيتش وتبلغ نهائي بطولة ويمبلدون

    بلغت الإيطالية جاسمين باوليني نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس للمرة الثانية تواليا بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش غير المصنفة في بطولة ويمبلدون، اليوم الخميس.

    باوليني تنهي مغامرة فيكيتش وتبلغ نهائي بطولة ويمبلدون

    وفي مباراة متقلبة استمرت لساعتين و51 دقيقة، حولت باوليني تخلفها بمجموعة واحدة (2-6) إلى فوز بمجموعتين لواحدة وبواقع 2-6، 6-4، و7-6.

    وأصبحت اللاعبة الإيطالية البالغة من العمر 28 عاما والمصنفة سابعة عالميا، أول امرأة تصل إلى مباراتي اللقب في بطولة فرنسا المفتوحة وويمبلدون في نفس الموسم منذ الأمريكية سيرينا ويليامز في عامي 2015 و2016.

    وباتت باوليني الساعية إلى أول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، أول إيطالية تبلغ المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون.

    وتلتقي باوليني التي خسرت نهائي رولان غاروس أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا مطلع الشهر الماضي والتي لم يسبق لها الفوز مطلقا بأي مباراة في القرعة الرئيسية في ويمبلدون قبل هذا العام، في النهائي السبت مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة والمتوجة باللقب عام 2022، أو التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية والثلاثين.

    المصدر: وكالات

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