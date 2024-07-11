وفي مباراة متقلبة استمرت لساعتين و51 دقيقة، حولت باوليني تخلفها بمجموعة واحدة (2-6) إلى فوز بمجموعتين لواحدة وبواقع 2-6، 6-4، و7-6.

In our Jasmine era ✨@JasminePaolini is into her second Grand Slam final of the year after defeating Vekic in a three set thriller! #Wimbledon pic.twitter.com/f3bUuQ1ZpA — wta (@WTA) July 11, 2024

وأصبحت اللاعبة الإيطالية البالغة من العمر 28 عاما والمصنفة سابعة عالميا، أول امرأة تصل إلى مباراتي اللقب في بطولة فرنسا المفتوحة وويمبلدون في نفس الموسم منذ الأمريكية سيرينا ويليامز في عامي 2015 و2016.

History has its eyes on @JasminePaolini 📚



The incredible 2024 season continues for Jasmine as she books her spot into the Wimbledon final! 👏 pic.twitter.com/Td3EkOGbAl — wta (@WTA) July 11, 2024

وباتت باوليني الساعية إلى أول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، أول إيطالية تبلغ المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون.

What a two months it's been for Jasmine Paolini 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/5iC0nyJJbd — ESPN (@espn) July 11, 2024

وتلتقي باوليني التي خسرت نهائي رولان غاروس أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا مطلع الشهر الماضي والتي لم يسبق لها الفوز مطلقا بأي مباراة في القرعة الرئيسية في ويمبلدون قبل هذا العام، في النهائي السبت مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة والمتوجة باللقب عام 2022، أو التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية والثلاثين.

المصدر: وكالات