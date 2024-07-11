ارتدى قميص المغرب وسخر من زملائه الإسبان.. فيديو يفضح انتماء لامين جمال لإسبانيا
أثار فيديو قديم للنجم الإسباني الصاعد لامين جمال، الجدل، حيث ظهر صاحب الـ16 عاما وهو يسخر من زملائه الإسبان، بعد خسارة منتخب "لاروخا" أمام المغرب في مونديال 2022.
ويعيش لامين جمال حاليا حالة من التألق المذهل مع منتخب إسبانيا في "يورو 2024"، توجها بهدفه الرائع في مرمى فرنسا خلال مواجهة نصف النهائي الأخيرة، وقد اختار اللاعب تمثيل المنتخب الإسباني رغم محاولات الاتحاد المغربي إقناعه قبل عامين بارتداء قميص "أسود الأطلس"، حيث يحمل الجنسية المغربية عن والده.
وقد أكد لامين جمال خلال تصريحات أخيرة أنه لم يفكر مطلقا في تمثيل المغرب بل أنه حسم أمره مبكرا باللعب لإسبانيا، لكن فيديو ظهر له يشكك في انتمائه لإسبانيا.
A circulating clip..— Moneer (@MoneerShareef) July 10, 2024
Two years ago, Lamine Yamal with his Spanish teammates after Morocco's victory over Spain in the World Cup 🇲🇦😢pic.twitter.com/lUX80MVkQL
ويظهر الفيديو الذي صور قبل نحو عامين، لامين جمال وهو بين زملائه الإسبان، ويسخر من خسارتهم أمام المغرب في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.
🚨Old video of Lamine Yamal celebrating with his teammates when Morocco defeated Spain in the Qatar 2022 World Cup🚨😂😂 pic.twitter.com/2YaunPWC6e— ⓅⒷ™️🇵🇹 (@BernardoBhoy67) July 10, 2024
وارتدى لامين جمال حينها قميص منتخب المغرب، وقبل الشعار، بعد فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح.
2 years ago lamine yamal was celebrating Morocco win over spain🤯🤯🤯 pic.twitter.com/yD18Q5lb5Y— lm10 (@mcixmessi110) July 10, 2024
ويتم تداول الفيديو على نطاق واسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وإسبانيا على حد سواء.
المصدر: RT + goal
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