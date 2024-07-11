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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 16:35 GMT

    ارتدى قميص المغرب وسخر من زملائه الإسبان.. فيديو يفضح انتماء لامين جمال لإسبانيا

    أثار فيديو قديم للنجم الإسباني الصاعد لامين جمال، الجدل، حيث ظهر صاحب الـ16 عاما وهو يسخر من زملائه الإسبان، بعد خسارة منتخب "لاروخا" أمام المغرب في مونديال 2022.

    ارتدى قميص المغرب وسخر من زملائه الإسبان.. فيديو يفضح انتماء لامين جمال لإسبانيا

    ويعيش لامين جمال حاليا حالة من التألق المذهل مع منتخب إسبانيا في "يورو 2024"، توجها بهدفه الرائع في مرمى فرنسا خلال مواجهة نصف النهائي الأخيرة، وقد اختار اللاعب تمثيل المنتخب الإسباني رغم محاولات الاتحاد المغربي إقناعه قبل عامين بارتداء قميص "أسود الأطلس"، حيث يحمل الجنسية المغربية عن والده.

    وقد أكد لامين جمال خلال تصريحات أخيرة أنه لم يفكر مطلقا في تمثيل المغرب بل أنه حسم أمره مبكرا باللعب لإسبانيا، لكن فيديو ظهر له يشكك في انتمائه لإسبانيا.

    ويظهر الفيديو الذي صور قبل نحو عامين، لامين جمال وهو بين زملائه الإسبان، ويسخر من خسارتهم أمام المغرب في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.

    وارتدى لامين جمال حينها قميص منتخب المغرب، وقبل الشعار، بعد فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح.

    ويتم تداول الفيديو على نطاق واسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وإسبانيا على حد سواء.

    المصدر: RT + goal

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