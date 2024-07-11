ويعيش لامين جمال حاليا حالة من التألق المذهل مع منتخب إسبانيا في "يورو 2024"، توجها بهدفه الرائع في مرمى فرنسا خلال مواجهة نصف النهائي الأخيرة، وقد اختار اللاعب تمثيل المنتخب الإسباني رغم محاولات الاتحاد المغربي إقناعه قبل عامين بارتداء قميص "أسود الأطلس"، حيث يحمل الجنسية المغربية عن والده.

وقد أكد لامين جمال خلال تصريحات أخيرة أنه لم يفكر مطلقا في تمثيل المغرب بل أنه حسم أمره مبكرا باللعب لإسبانيا، لكن فيديو ظهر له يشكك في انتمائه لإسبانيا.

A circulating clip..



Two years ago, Lamine Yamal with his Spanish teammates after Morocco's victory over Spain in the World Cup 🇲🇦😢pic.twitter.com/lUX80MVkQL — Moneer (@MoneerShareef) July 10, 2024

ويظهر الفيديو الذي صور قبل نحو عامين، لامين جمال وهو بين زملائه الإسبان، ويسخر من خسارتهم أمام المغرب في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.

🚨Old video of Lamine Yamal celebrating with his teammates when Morocco defeated Spain in the Qatar 2022 World Cup🚨😂😂 pic.twitter.com/2YaunPWC6e — ⓅⒷ™️🇵🇹 (@BernardoBhoy67) July 10, 2024

وارتدى لامين جمال حينها قميص منتخب المغرب، وقبل الشعار، بعد فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح.

2 years ago lamine yamal was celebrating Morocco win over spain🤯🤯🤯 pic.twitter.com/yD18Q5lb5Y — lm10 (@mcixmessi110) July 10, 2024

ويتم تداول الفيديو على نطاق واسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وإسبانيا على حد سواء.

المصدر: RT + goal