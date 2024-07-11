واحتسب زفاير ركلة جزاء لصالح هاري كين مهاجم إنجلترا، بعد تدخل من دينزل دومفريس مدافع هولندا داخل منطقة الجزاء، ليُسجل منها كين هدف التعادل للإنجليز.

Harry Kane can kick people and still win penalties. The man is unmatched. pic.twitter.com/MrqSw2riDx — Paddy Power (@paddypower) July 10, 2024

وقال نيفيل خلال تصريحات لقناة "أي تي في": "كمدافع أعتقد أن هذا الأمر مخز إذا تم احتساب ركلة جزاء مثلها في أي وقت ولكن في مباراة بهذه الأهمية فهذا أسوأ من ذلك".

وأضاف: "كنت غاضبا من ركلة الجزاء التي ارتكبها لاعب الدنمارك الأسبوع الماضي، وشعرت بالإهانة بسبب تلك الركلة، إنها وصمة عار وجنون ويجب أن أقول إن المدافع دخل منطقة الجزاء بشكل طبيعي ومنع التسديد، فهي ليست ركلة جزاء بالنسبة لي".

واختتم نيفيل تصريحاته قائلا: "لا أعتقد أن العديد من لاعبي إنجلترا كانوا يتوقعون هذا أيضا، ومن الواضح أن هاري كين ظل على الأرض لقد تعرض لكدمة، ولكن انظر، عليك أن تأخذ حقك لقد قدمت إنجلترا شوطا جيدا حقا".

وبلغ منتخب "الأسود الثلاثة" نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بفوزه بشق الأنفس في الوقت القاتل على نظيره الهولندي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي أمس الأربعاء.

وتلتقي إنجلترا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل على الملعب "الأولمبي" في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 الثلاثاء الماضي.

المصدر: "وسائل إعلام"