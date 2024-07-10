تشافي سيمونز يسجل هدفا تاريخيا لهولندا في شباك إنجلترا (فيديو)
أحرز صانع الألعاب الشاب تشافي سيمونز هدفا تاريخيا لمنتخب بلاده هولندا في شباك إنجلترا خلال مباراة المنتخبين المقامة الآن ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.
وسجل سيمونز هدفه في الدقيقة السابعة بعدما افتك الكرة من لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، ليطلق تسديدة صاروخية بيمناه استقرت على إثرها الكرة في مرمى إنجلترا.
Stop that Xavi Simons. pic.twitter.com/blCZdaiaQn— Stop That Football (@stopthatfooty) July 10, 2024
وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن سيمونز بعمر 21 عاما و80 يوما، أصبح أصغر لاعب هولندي على الإطلاق يسجل في أدوار خروج المغلوب في بطولة كأس أوروبا.
Xavi Simons is the youngest ever player to score in a European Championship knockout round game for the Netherlands.— Squawka (@Squawka) July 10, 2024
21 years and 80 days old. 👶#EURO2024 pic.twitter.com/2GVkir4edk
وأضافت الشبكة أن سيمونز انضم أيضا بهذا الهدف إلى قائمة تاريخية للاعبين الذين سبق لهم هز الشباك بقميص هولندا في المربع الذهبي لبطولة كأس أوروبا وهم مدرب منتخب هولندا الحالي رونالد كومان وماركو فان باستن عام 1988، إلى جانب دينيس بيركامب وفرانك ريكارد (1992).
Dutch players to score in a Men’s European Championship semi-final:— Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) July 10, 2024
◎ Ronald Koeman (1988)
◎ Marco van Basten (1988)
◎ Dennis Bergkamp (1992)
◎ Frank Rijkaard (1992)
◉ Xavi Simons (2024)
The 21-year-old joins some legendary names. 🇳🇱#EURO2024 pic.twitter.com/f4NbXUjSLJ
المصدر: "سكواكا"
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