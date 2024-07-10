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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 20:23 GMT

    تشافي سيمونز يسجل هدفا تاريخيا لهولندا في شباك إنجلترا (فيديو)

    أحرز صانع الألعاب الشاب تشافي سيمونز هدفا تاريخيا لمنتخب بلاده هولندا في شباك إنجلترا خلال مباراة المنتخبين المقامة الآن ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

    تشافي سيمونز يسجل هدفا تاريخيا لهولندا في شباك إنجلترا (فيديو)
    AP

    وسجل سيمونز هدفه في الدقيقة السابعة بعدما افتك الكرة من لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، ليطلق تسديدة صاروخية بيمناه استقرت على إثرها الكرة في مرمى إنجلترا.

    وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن سيمونز بعمر 21 عاما و80 يوما، أصبح أصغر لاعب هولندي على الإطلاق يسجل في أدوار خروج المغلوب في بطولة كأس أوروبا.

    وأضافت الشبكة أن سيمونز انضم أيضا بهذا الهدف إلى قائمة تاريخية للاعبين الذين سبق لهم هز الشباك بقميص هولندا في المربع الذهبي لبطولة كأس أوروبا وهم مدرب منتخب هولندا الحالي رونالد كومان وماركو فان باستن عام 1988، إلى جانب دينيس بيركامب وفرانك ريكارد (1992).

    المصدر: "سكواكا"

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