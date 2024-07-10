وسجل سيمونز هدفه في الدقيقة السابعة بعدما افتك الكرة من لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، ليطلق تسديدة صاروخية بيمناه استقرت على إثرها الكرة في مرمى إنجلترا.

Stop that Xavi Simons. pic.twitter.com/blCZdaiaQn — Stop That Football (@stopthatfooty) July 10, 2024

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن سيمونز بعمر 21 عاما و80 يوما، أصبح أصغر لاعب هولندي على الإطلاق يسجل في أدوار خروج المغلوب في بطولة كأس أوروبا.

Xavi Simons is the youngest ever player to score in a European Championship knockout round game for the Netherlands.



21 years and 80 days old. 👶#EURO2024 pic.twitter.com/2GVkir4edk — Squawka (@Squawka) July 10, 2024

وأضافت الشبكة أن سيمونز انضم أيضا بهذا الهدف إلى قائمة تاريخية للاعبين الذين سبق لهم هز الشباك بقميص هولندا في المربع الذهبي لبطولة كأس أوروبا وهم مدرب منتخب هولندا الحالي رونالد كومان وماركو فان باستن عام 1988، إلى جانب دينيس بيركامب وفرانك ريكارد (1992).

Dutch players to score in a Men’s European Championship semi-final:



◎ Ronald Koeman (1988)

◎ Marco van Basten (1988)

◎ Dennis Bergkamp (1992)

◎ Frank Rijkaard (1992)

◉ Xavi Simons (2024)



The 21-year-old joins some legendary names. 🇳🇱#EURO2024 pic.twitter.com/f4NbXUjSLJ — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) July 10, 2024

المصدر: "سكواكا"