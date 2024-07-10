وقد أعلن كروس الذي انضم لريال مدريد في العام 2014 قادما من بايرن ميونخ، أنه سيعتزل بعد مشاركته في بطولة كأس أوروبا 2024، وقد توقفت بالفعل مسيرة منتخب بلاده ألمانيا عند الدور ربع النهائي، ليودع كروس كرة القدم.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن فالفيردي هو من سيرتدي قميص كروس رقم 8 بداية من الموسم الجديد.

👕🔢 Changes with shirt numbers in the squad.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 10, 2024

وكان لاعب الوسط الأوروغوياني يرتدي القميص رقم 15 مع ريال مدريد خلال المواسم الماضية.

كما أشار ريال مدريد إلى أن لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، سيتخلى عن رقم 12 وسيرتدي القميص رقم 6، كما سينتقل مواطنه أوريلين تشواميني من حمل الرقم 18 إلى 14.

أما التركي أردا غولر الذي ارتدى القميص رقم 24 في الموسم الماضي، فسيحمل الرقم 15 بداية من الموسم الجديد.

وبخصوص الوافد الجديد على الفريق النجم الفرنسي كيليان مبابي، سيرتدي القميص رقم 9.

المصدر: موقع ريال مدريد