ونشر ليفربول على حسابه في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، فيديو يظهر صلاح وهو يدخل إلى مقر النادي للالتحاق بزملائه في التدريبات.

عاد إليكم من جديد 👋pic.twitter.com/z3OYBUuosk — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 10, 2024

وكتب ليفربول في تعليقه على الفيديو: "عاد إليكم من جديد".

كما نشر حساب ليفربول صورة لصلاح وهو يعانق المدرب سلوت في أول لقاء بينهما بعد تعيين الهولندي مدربا لـ"الريدز" وأرفقها بعبارة: "الملك والقائد" في إشارة إلى صلاح الذي تلقبه جماهير ليفربول بـ"الملك" وسلوت الذي سيقود الجهاز الفني لنادي ليفربول اعتبارا من الموسم الجديد 2024-2025.

وكان نادي ليفربول بدأ استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة سلوت الجمعة الماضي في غياب صلاح الذي حصل على إجازة طويلة امتدت لستة أسابيع بعد التزاماته الدولية مع منتخب بلاده مصر.

المصدر: RT