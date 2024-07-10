بكلمتين.. ليفربول يعلق على أول لقاء بين صلاح ومدربه الجديد سلوت (صورة)
تفاعل نادي ليفربول الإنجليزي مع التحاق نجمه المصري محمد صلاح بتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد ولقائه بمدرب "الريدز" الجديد الهولندي آرني سلوت.
ونشر ليفربول على حسابه في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، فيديو يظهر صلاح وهو يدخل إلى مقر النادي للالتحاق بزملائه في التدريبات.
عاد إليكم من جديد 👋pic.twitter.com/z3OYBUuosk— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 10, 2024
وكتب ليفربول في تعليقه على الفيديو: "عاد إليكم من جديد".
كما نشر حساب ليفربول صورة لصلاح وهو يعانق المدرب سلوت في أول لقاء بينهما بعد تعيين الهولندي مدربا لـ"الريدز" وأرفقها بعبارة: "الملك والقائد" في إشارة إلى صلاح الذي تلقبه جماهير ليفربول بـ"الملك" وسلوت الذي سيقود الجهاز الفني لنادي ليفربول اعتبارا من الموسم الجديد 2024-2025.
الملك ❤️ القائد pic.twitter.com/VSftgQcMb4— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 10, 2024
وكان نادي ليفربول بدأ استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة سلوت الجمعة الماضي في غياب صلاح الذي حصل على إجازة طويلة امتدت لستة أسابيع بعد التزاماته الدولية مع منتخب بلاده مصر.
المصدر: RT
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