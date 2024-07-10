وودعت فرنسا البطولة القارية من الدور نصف النهائي إثر خساراتها أمس الثلاثاء أمام إسبانيا بنتيجة 1-2.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، تعليقا على مصير ديشان: "لقد قدمنا بطولة إيجابية بشكل عام، رغم مرارة الخروج والهزيمة أمام إسبانيا".

وأضاف: "ديشان مستمر حتى نهائيات كأس العالم 2026 على الأقل، فلديه عقد معنا، كما أنه حقق هدفنا في يورو 2024 وهو الوصول إلى نصف النهائي".

وتابع: "مشوار ديشان كمدرب لمنتخب فرنسا مثالي للغاية، فقد حقق أكثر من بطولة وظهر الفريق معه بأفضل شكل ممكن خلال يورو 2024".

وأكمل: "لا أرى أي سبب للحديث عن مستقبل ديشان مع فرنسا، النتائج السابقة التي حققها معنا تتحدث عن نفسها، لقد حقق دائما أهدافنا، وسيواصل مشواره معنا".

وكان ديشان (55 عاما)، تسلم مسؤولية تدريب منتخب فرنسا في 2012 وقاده للتتويج بكأس العالم 2018 وبدوري الأمم الأوروبية 2021، كما بلغ نهائي "يورو 2026" ونهائي مونديال 2022.

المصدر: وكالات