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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 14:56 GMT

    ميسي يعلن رسميا موقفه من الاعتزال الدولي بعد بطولة كوبا أمريكا

    يعتزم ليونيل ميسي مواصلة اللعب مع منتخب بلاده الأرجنتين بعد ختام منافسات بطولة كوبا أمريكا نهاية الأسبوع الجاري، حيث بلغ "راقصو التانغو" المباراة النهائية.

    ميسي يعلن رسميا موقفه من الاعتزال الدولي بعد بطولة كوبا أمريكا
    AP

    وسجل "البرغوث" اليوم الأربعاء هدفه الدولي رقم 109 في الدقيقة 51 من مباراة كندا في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة، وهو الأول له في البطولة الحالية.

    وقال ميسي بعد فوز الأرجنتين بهدفين نظيفين على كندا، بشأن مستقبله مع المنتخب بعد بطولة كوبا أمريكا: "كما قلت سابقا، أعتزم الاستمرار، أنوي الاستمرار في العيش يوما بيوم دون التفكير في ما سيأتي في المستقبل، أو ما إذا كنت سأستمر أم لا. أنا أعيش يوما بيوم. عمري 37 عاما، والله وحده يعلم متى ستكون النهاية".

    وتحدث ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، من أمام غرفة خلع الملابس في ملعب "ميتلايف" في نيو يورك، وهو المكان الذي أعلن فيه اعتزاله الدولي بعد إهدار ركلة جزاء حاسمة في نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلي عام 2016.

    وتراجع ميسي عن قرار اعتزاله بعد سبعة أسابيع، وسجل 54 هدفا في 73 مباراة دولية منذ ذلك الحين، ما رفع عدد مبارياته مع الأرجنتين إلى 186.

    وساعد ميسي منتخب بلاده في الفوز بكأس كوبا أمريكا عام 2021 وكأس العالم 2022.

    المصدر: أ ب

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