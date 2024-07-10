مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 12:58 GMT

    بعد تخطيه رقم علي دائي.. كم هدفا يحتاج ميسي لانتزاع صدارة أفضل الهدافين الدوليين من رونالدو؟

    تخطى ليونيل ميسي رقم الإيراني علي دائي في قائمة أفضل الهدافين الدوليين وانتزع منه مركز الوصافة، بعدما سجل "البرغوث" هدفا للأرجنتين في شباك كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا.

    بعد تخطيه رقم علي دائي.. كم هدفا يحتاج ميسي لانتزاع صدارة أفضل الهدافين الدوليين من رونالدو؟

    ورفع ميسي رصيده من الأهداف الدولية مع منتخب الأرجنتين إلى 109 هدف متقدما بفارق هدف واحد عن علي دائي المعتزل عام 2006 والذي تراجع إلى المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين.

    وبات ميسي على بعد 21 هدفا من صدارة قائمة أفضل الهدافين الدوليين التي يتربع على عرشها غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وفي جعبته 130 هدفا دوليا.

    ورغم أن فارق الأهداف يبدو كبيرا بين ميسي ورونالدو، لكن "البرغوث" قد يتخطى "الدون" أو يقترب من رقمه على الأقل في حال اعتزل البرتغالي اللعب الدولي قبل الأرجنتيني.

    ويبلغ رونالدو 39 عاما ويكبر غريمه الأرجنتيني بعامين.

    وسيكون بمقدور ميسي إضافة مزيد من الأهداف الدولية إلى رصيده عندما يخوض مع الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا فجر الاثنين المقبل.

    المصدر: ESPN + RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    زيلينسكي يعلن عن "تنبؤاته" في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض