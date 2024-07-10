ورفع ميسي رصيده من الأهداف الدولية مع منتخب الأرجنتين إلى 109 هدف متقدما بفارق هدف واحد عن علي دائي المعتزل عام 2006 والذي تراجع إلى المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين.

وبات ميسي على بعد 21 هدفا من صدارة قائمة أفضل الهدافين الدوليين التي يتربع على عرشها غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وفي جعبته 130 هدفا دوليا.

ورغم أن فارق الأهداف يبدو كبيرا بين ميسي ورونالدو، لكن "البرغوث" قد يتخطى "الدون" أو يقترب من رقمه على الأقل في حال اعتزل البرتغالي اللعب الدولي قبل الأرجنتيني.

ويبلغ رونالدو 39 عاما ويكبر غريمه الأرجنتيني بعامين.

وسيكون بمقدور ميسي إضافة مزيد من الأهداف الدولية إلى رصيده عندما يخوض مع الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا فجر الاثنين المقبل.

المصدر: ESPN + RT