وشارك جمال أساسيا في مواجهة فرنسا وأدرك التعادل 1-1 لمنتخب بلاده بعدما هز الشباك الفرنسية في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

لامين جمال عى طريقة الاسطورة ميسي يا للروعه🤩❤️

#فرنسا_اسبانيا

pic.twitter.com/RpKdOnMY9Q — طـلال (@IbnMushib) July 9, 2024

روعه روعه روعه .. لوحه فنيه



لامين جمال مالهوش مثال ! 💎 pic.twitter.com/2mrsH8EujW — La pulga (@fcb_pulga) July 9, 2024

وأصبح نجم برشلونة بعمر 16 عاما و362 يوما، أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولات الكبرى بشكل عام (كأس أمم أوروبا وكأس العالم)، حيث تخطى رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في كأس العالم 1958 في شباك فرنسا أيضا بعمر 17 عاما و244 يوما.

16 - Youngest players in history to score in EURO + World Cup:



1 - LAMINE YAMAL 🇪🇸 (16 years and 362 days).

2 - Pelé 🇧🇷 (17 years and 239 days)

3 - Manuel Rosas 🇲🇽 (18 years and 93 days)

4 - Gavi 🇪🇸 (18 years and 110 days)



Diamond. pic.twitter.com/3u3CET1pTm — OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024

كما حطم جمال رقما آخر لبيليه بمشاركته في المباراة من الأساس، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بنصف نهائي بطولة كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) على مر التاريخ متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي في كأس العالم 1958 (17 عاما و244 يوما) وكان أيضا ضد فرنسا.

16 - Lamine Yamal 🇪🇸 (16 years, 362 days) could become tonight the youngest player to make an appearance in World Cup or Euro semi-final, surpassing record by Pelé 🇧🇷 in World Cup 1958 (17 years, 244 days), also against France 🇫🇷. Destiny. pic.twitter.com/SEYFMoOPOI — OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024

المصدر: "أوبتا"