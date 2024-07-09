لامين جمال يكسر رقمين قياسيين تاريخيين للأسطورة الراحل بيليه (فيديو)
كسر اليافع الإسباني لامين جمال، رقمين تاريخيين لأسطورة الكرة البرازيلية الراحل بيليه خلال مواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وشارك جمال أساسيا في مواجهة فرنسا وأدرك التعادل 1-1 لمنتخب بلاده بعدما هز الشباك الفرنسية في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.
لامين جمال عى طريقة الاسطورة ميسي يا للروعه🤩❤️— طـلال (@IbnMushib) July 9, 2024
#فرنسا_اسبانيا
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روعه روعه روعه .. لوحه فنيه— La pulga (@fcb_pulga) July 9, 2024
لامين جمال مالهوش مثال ! 💎 pic.twitter.com/2mrsH8EujW
وأصبح نجم برشلونة بعمر 16 عاما و362 يوما، أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولات الكبرى بشكل عام (كأس أمم أوروبا وكأس العالم)، حيث تخطى رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في كأس العالم 1958 في شباك فرنسا أيضا بعمر 17 عاما و244 يوما.
16 - Youngest players in history to score in EURO + World Cup:— OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024
1 - LAMINE YAMAL 🇪🇸 (16 years and 362 days).
2 - Pelé 🇧🇷 (17 years and 239 days)
3 - Manuel Rosas 🇲🇽 (18 years and 93 days)
4 - Gavi 🇪🇸 (18 years and 110 days)
Diamond. pic.twitter.com/3u3CET1pTm
كما حطم جمال رقما آخر لبيليه بمشاركته في المباراة من الأساس، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بنصف نهائي بطولة كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) على مر التاريخ متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي في كأس العالم 1958 (17 عاما و244 يوما) وكان أيضا ضد فرنسا.
16 - Lamine Yamal 🇪🇸 (16 years, 362 days) could become tonight the youngest player to make an appearance in World Cup or Euro semi-final, surpassing record by Pelé 🇧🇷 in World Cup 1958 (17 years, 244 days), also against France 🇫🇷. Destiny. pic.twitter.com/SEYFMoOPOI— OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024
المصدر: "أوبتا"
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